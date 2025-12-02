蕭美琴談公職生涯心路歷程！ 曝「這時間點」決定返台：非常榮幸能參與其中

蕭美琴近期受訪談公職生涯心路歷程。圖為先前畫面。（總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room），在訪問中，她談及了自己公職生涯的心路歷程，她指出，1996年，台灣舉行首次總統直選，當時在美國的她，想返鄉成為改變的一部分，並捍衛她成長的台灣，「我非常榮幸能參與其中」。

一個蓬勃民主制度的開端公職生涯的心路歷程

蕭美琴在專訪中談到公職生涯的心路歷程。她說，擔任公職會經歷許多起伏，很難用特定的哪一天來界定一切。但想先回到1990年代，那是台灣民主轉型非常重要的時期，當時台灣剛結束長達37年的戒嚴和一黨專政的威權統治，正處於轉型過程中。那時他還是個年輕學生，原本計畫攻讀博士學位，但當時發生的許多事情和轉變讓他沒辦法再按照原本的規畫進行。

台灣首次總統直選「中國在台海進行飛彈試射和演習」 蕭美琴決定捍衛台灣

蕭美琴說，當時在美國唸書，後來加入了當時為台灣民主與自由奮鬥的主要在野黨工作，1996年，台灣舉行首次總統直選，這是年輕民主國家轉型的重大時刻；中國認為這是挑釁，於是在台灣沿海地區和台灣海峽周邊進行飛彈試射和演習。

廣告 廣告

蕭美琴表示，當時身在美國，看著這一切不斷在想，他不想在哥倫比亞大學的圖書館裡度過青春，想返鄉成為改變的一部分，並捍衛她成長的台灣。就在那時決定回台投身政治。

一個蓬勃民主制度的開端 蕭美琴：非常榮幸能參與其中

蕭美琴說，對許多人而言，那是一個自我認同的轉捩點，台灣的自我認同不是族群的認同，而是公民認同，關乎人民能參與選舉、選擇自己的領導者和政府體制；關乎賦予人民決定自己未來的權力，以及台灣抵抗各種形式脅迫的決心，例如中國試圖恐嚇我們而進行的飛彈試射和軍事演習等。

蕭美琴表示，那是一個蓬勃民主制度的開端，而自己非常榮幸能參與其中。令人振奮的是，處於轉型期間去見證改變，看到台灣從一黨專政轉變為開放、具競爭力、充滿活力且強健的民主國家。

蕭美琴表示，自己沒有經歷過戒嚴時期的艱苦，在那之前的年代，有人因為政治立場和倡議基本人權而遭監禁、入獄、甚至失蹤或被殺害。她回台時，台灣已在轉型過程中，因此並未經歷前輩們所承受過的危險，但這也再次提醒，自由得來不易，是建立在一個世代又一個世代的努力上，且需付出許多努力與行動來捍衛深具意義的價值，並珍惜我們所擁有的一切。

更多鏡週刊報導

美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴曝關鍵：盡一切努力防「假設性情境」發生

有片／傻眼！通緝女闖紅燈竟稱「眼睛割到看不清楚」 亂嗆「我認識林志穎」遭逮

藍白擬邀赴立院國情報告 賴清德：符合憲政程序願意到國會向人民報告