蕭美琴談無人機外交：國防自主大單是多元應用發展的基礎

副總統蕭美琴今天(10日)表示，外交部已成立無人機外交專案計畫，盼與友邦分享台灣製無人機技術，用於海域巡護、防災救援及偏遠地區物流配送等領域。

副總統蕭美琴6日啟程展開為期5天4夜的「帛榮專案」，預計今天晚上返抵國門。副總統上午與隨團記者茶敘，分享這次出訪帛琉的心得。

在這趟「帛榮之旅」裡，我國捐贈帛琉4架無人機並進行展示交流，蕭副總統表示，外交部剛成立無人機外交專案計畫，跟友邦分享台灣自製無人機的成果，計畫內容包含成立訓練學校傳授無人機的操作與應用實務。

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關於無人機的應用領域，副總統指出，每個國家有各自不同的需求，例如帛琉政府轄管的海域很大，針對毒品走私或漁業過度捕撈等海上非法活動，帛琉政府或許可運用無人機增加執法能量。

蕭副總統並表示，台灣製無人機如果可以先在國防領域站穩腳步，將有助於發展其他領域的應用量能，但非常遺憾的是，相關預算尚未獲得立法院支持。她強調會努力跟立法院及社會持續溝通、爭取支持。蕭美琴說：『(原音)因為我們自身如果在國防領域的無人機能夠把這個大單、長單把它做出來，我相信對國內的產業、無人機產業的擴大，以及讓各種應用的這個capability，把他們的能量能夠做出來，未來在國際的交流上面，我們的無人機其實也會發展出一些不同的新的需求，我們相信這也是一個未來的亮點。這次做一個初步的交流，未來我們相信透過外交部的無人機小組以及無人機外交的這個專案能夠持續地來擴大。』

蕭副總統並指出，帛琉深受氣候變遷的衝擊，因此在防災方面可能有緊急後送物資到偏遠小島的需求，這也是台灣可著力的無人機應用領域，我國政府將持續推展無人機外交，深化國際交流。(編輯：宋皖媛)

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