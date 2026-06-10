蕭美琴談訪帛成果 台帛民間加碼外交展現良善力量

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副總統蕭美琴的「帛榮專案」之旅進入尾聲，她在當地時間10日上午與隨團媒體茶敘分享出訪成果。她表示，台帛關係不只是政府間的合作，更有人民深厚的情感交流，展現台灣的良善力量。蕭副總統也笑說自己這幾天不停地與帛方「搏感情」，帶來的600份「台帛友好巧克力」幾乎發完，充分感受到帛琉人民對台灣的熱情與支持。

副總統蕭美琴10日上午在帛琉與隨團媒體茶敘時表示，她很榮幸代表台灣人民到帛琉進行「榮邦外交」，主要肩負深化台帛邦誼、協助推廣帛琉觀光，以及見證台帛合作成果等3項任務。她強調，台帛關係不只是政府對政府的合作，更有深厚的人民情感交流與文化連結。

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蕭副總統表示，她抵達後便深刻感受到帛琉人民對台灣的支持與熱情。除了帛琉總統惠恕仁親自陪同參訪當地景點與歷史軌跡，訪團也與官員及各界人士廣泛交流，充分展現雙方的深厚情誼。

蕭副總統指出，帛琉近年受到中國將觀光「武器化」影響，觀光人數波動明顯，因此帛方非常期待台灣協助穩定觀光客源。她也特別介紹帛琉除了海洋、浮潛與潛水等知名觀光資源外，還具備陸地健行、生態旅遊與文化探索等潛力。

副總統說，她特地親自「踩點」，利用清晨前往步道實地體驗，希望了解哪些景點適合推薦給台灣民眾；尤其台灣民眾相當熱愛登山健行，若能結合帛琉的自然環境與文化特色，相信能夠吸引更多深度旅遊的旅客。另外她也指出，澳洲總理日前赴帛琉度蜜月後，帶動澳洲前往帛琉的觀光客增加，她希望台灣也能跟進。

談到台帛合作成果，蕭副總統表示，除了政府對政府的合作案外，她在帛琉也見證台灣民間透過體育、醫療等軟實力共同投入外交，例如帛琉棒球隊已成為太平洋地區冠軍隊伍，帛方認為這與台灣長期協助訓練有很大關係另外；新光醫院、長庚醫療團隊及年輕醫學生也透過義診參與醫療外交，展現台灣良善的力量，令她相當感動。蕭副總統說：『(原音)台灣很多非政府組織(NGO)、很多民間團體，在政府力量之外也加碼來貢獻，整體發揮Taiwan Can Help、台灣良善力量的外交。整體來說，我們見證了許多台帛之間的友誼。』

蕭副總統還透露，她為了深入了解帛琉的文化與願景，這幾天頻繁與帛方「搏感情」，聲音有些沙啞，帶來的600份「台帛友好巧克力」也幾乎發完。

蕭副總統也指出，帛琉與台灣一樣，同樣面臨少子化、語言與文化保存等挑戰，因此希望未來能透過賴總統推動的「百億青年圓夢基金計畫」，促成台灣原住民族青年與帛琉青年進行文化交流，深化彼此對南島文化的理解。另外，今年8月帛琉將主辦太平洋島國論壇(PIF)，台灣也期待透過台帛合作成果，向更多太平洋島國分享台灣的專業與貢獻，進一步展現「Taiwan Can Help」的精神。