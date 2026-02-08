蕭美琴變裝低調逛國際書展引維安疑慮 本人釋疑並未落單

副總統蕭美琴日前在社群平台分享，她「變裝」低調前往2026台北國際書展的照片，笑稱僅有1人認出她。貼文曝光後，卻引發網友對副總統人身安全的擔憂，紛紛留言詢問隨扈行蹤；蕭美琴隨後親自回應，強調自己並未落單，安全維護始終到位。

蕭美琴變裝逛國際書展。(圖/截自蕭美琴Threads)

蕭美琴6日在社群網站Threads上分享，自己刻意低調前往國際書展，在行程空檔中悄悄帶回不少好書。她表示，通常在賴清德總統已出席的場合，為避免勞師動眾、影響民眾參觀，她就不會再重複參加，但書籍魅力實在難以抗拒，仍把握時間前往逛展。她也提醒書展展期只到2月8日，呼籲大眾多多閱讀、支持出版業。

貼文公開後，留言區隨即湧入不少關心的聲音。有網友認為，副總統不宜再進行過於低調的行程，擔心維安風險，甚至表示「萬一出事誰負責」；也有網友提醒務必隨行安排隨扈、注意安全。

面對外界的疑慮，蕭美琴隨後在Threads貼文下方親自回應，強調低調出門並不代表鬆懈維安。她表示，「我沒有落單過」，隨扈人員全程以一般書友的身分融入現場，就在她身邊，請關心她安全的朋友們不用擔心。

