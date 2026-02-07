蕭美琴變裝低調逛書展 唯一鷹眼認出來的只有「他」

蕭美琴低調變裝逛書展，唯一被立委沈伯洋認出來。翻攝自蕭美琴Threads



2026台北國際書展日前在台北世貿一館登場，副總統蕭美琴昨（2/6）在Threads透露自己特地變裝、利用行程空檔去逛書展，笑稱「還好認出我的人只有一個人」，還分享了一長串的書單。

蕭美琴表示，通常只要總統賴清德已出席的公開活動，為避免勞師動眾、打擾民眾，她多半不會再重複參加。雖然總統日前已親自走訪書展，但她坦言「書本的魅力實在太大」，仍忍不住在行程空檔中低調前往，並帶回一大袋心儀書籍。

蕭美琴還提到，現場唯一認出她的人是民進黨立委沈伯洋。沈伯洋也在留言區幽默回應，笑稱「我的鷹眼，在3公尺外就認出來了，完了這樣我更像情報員了」。

蕭美琴也在貼文中不忘替書展宣傳，提醒民眾把握展期至2月8日，鼓勵大家多多閱讀、支持出版產業。貼文曝光後，迅速吸引超過2萬人按讚，留言區湧入大批網友，有人提醒副總統注意安全，也有人直呼可惜錯過偶遇機會，甚至有民眾表示曾在現場「擦肩而過，卻不敢確認」。

此外，蕭美琴也公開長達20多本的「戰貓書單＋加碼版」，橫跨國際政治、台灣歷史、兩岸關係、科技與認知戰、文學與生活書寫等領域，包括《科技冷戰新賽局》、《烏克蘭的不可能戰爭：反抗，所以存在》、《臺灣人的抵抗與認同》、《中國模式的終點》、《失速中國》、《台灣有事，世界有事》等書；以及人文、語言與身心成長相關作品，如《語言學家解破台語》、《長女病》、《貓是最好的人生教練》、《內在專注力的節奏》。

