蕭美琴變裝偷逛書展！網質疑轟「隨扈在哪？」 她曝真相：我沒有落單過

政治中心／黃韻璇報導

副總統蕭美琴6日變裝低調逛書展，遭民進黨立委沈伯洋「鷹眼」抓包！（圖／翻攝自蕭美琴Threads）

總統賴清德日前才赴2026台北國際書展購買大批書籍，並幫其宣傳，而副總統蕭美琴6日也在社群網站上分享自己刻意變裝低調去逛書展的照片，笑稱「還好唯一有認出的我的人只有沈伯洋」。然而許多卻擔憂副總統的安危，對此，蕭美琴也回應強調自己沒有落單過，「隨扈們以書友的型態融入環境」。

蕭美琴表示，通常總統賴清德有出席的場合，為避免勞師動眾打擾大家，她就不會再重複參加。「前幾天雖然總統已經逛過書展，但書本的魅力實在太大了，我還是忍不住在行程空檔中低調前往，再帶了許多好書回家（還好唯一有認出的我的人只有沈伯洋），同時她也說本次書展的展期只到2月8日，她提醒大家把握時間來逛展，一起多多閱讀，支持出版業。

然而貼文曝光後，許多網友卻留言擔憂蕭美琴的人身安全，紛紛留言詢問隨扈在哪，表示「我是覺得副總統盡量不要再有這樣的微服低調行動。這對維安人員來講其實壓力超級大，萬一有個什麼損失誰扛得起」、「低調出行也請妳一定要注意安全，身邊一定要帶隨扈」、「蕭副總統一定要帶隨扈拜託」。

對此，蕭美琴在貼文下方留言回應，強調「請各位關心安全的朋友們放心，低調出門但安全沒有鬆懈，我沒有落單過，隨扈們以書友的型態融入環境，就在我身邊」。

