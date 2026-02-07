蕭美琴變裝逛書展…網憂「隨扈在哪？」 本人親自回應了

副總統蕭美琴日前在社群平台分享自己「變裝」低調前往2026台北國際書展逛展的照片，笑稱幸好只有一人認出她，貼文曝光後卻引發部分網友擔憂其人身安全，紛紛留言詢問隨扈行蹤。對此，蕭美琴也親自回應，強調自己並未落單，安全維護始終到位，請外界放心。

繼總統 賴清德 日前親赴書展採購書籍並為活動宣傳後，蕭美琴6日也在社群網站Threads上分享，自己刻意低調前往書展，在行程空檔中悄悄帶回不少好書。她表示，通常在賴清德已出席的場合，為避免勞師動眾、影響民眾參觀，她就不會再重複參加，但書籍魅力實在難以抗拒，仍把握時間前往逛展，並提醒書展展期只到2月8日，呼籲大家多多閱讀、支持出版業。

不過，貼文一出，留言區隨即湧入不少關心聲音，有網友直言副總統不宜再進行過於低調的行程，擔心維安風險，甚至表示「萬一出事誰負責」，也有人提醒務必隨行安排隨扈、注意安全。

面對外界疑慮，蕭美琴隨後在貼文下方親自說明，強調低調出門並不代表鬆懈維安，「我沒有落單過」，隨扈人員全程以一般書友的身分融入現場，就在她身邊，請關心她安全的朋友們不用擔心。

