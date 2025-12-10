蕭美琴讚估價師公道伯！全聯會憂超貸風險 籲政府速建「獨立估價制度」

不動產估價師公會全國聯合會舉辦「20週年榮耀與感恩之夜」晚會，副總統蕭美琴出席致詞並頒獎。徐筱嵐攝



不動產估價師公會全國聯合會今（12/10）日舉辦「20週年榮耀與感恩之夜」晚會，副總統蕭美琴親自到場祝賀，她讚譽估價師是不動產市場的「公道伯」，具備結合科學、市場與社會責任的專業，在都更、社宅等政策與金融決策中扮演關鍵角色，並期許估價師需具備「火眼金睛」來評估「未來的價值」，同時吸收綠色建築、氣候變遷風險及 PropTech 等國際前瞻趨勢。

同時，估價師公會全聯會理事長郭國任指出，現今不動產金融環境混沌不明，令人堪憂，公股行庫仍自行估價，形同「球員兼裁判」的利害衝突，容易造成貸款金額有操作空間，使央行放款成數規定失去意義。呼籲政府應儘速建立獨立性估價原則及外部估價制度，以有效降低不動產抵押風險，避免人為超貸、違貸再次發生，健全不動產抵押市場機制。

估價師公會全聯會在本次晚會活動中，也表揚推動不動產估價師制度與健全產業發展的過程中，提供莫大助力且無私奉獻的產、學專業人士，以及政府官員，並頒發不動產估價貢獻獎。

副總統蕭美琴(中)、內政部次長董建宏(左2)、不動產估價師公會全聯會理事長郭國任(右2)在「20週年榮耀與感恩之夜」晚會中合影。全聯會提供

副總統蕭美琴致詞時，除了感謝估價師專業投入，讓國內不動產市場更透明、更健全，成為經濟發展中不可或缺的專業，而不動產估價師被譽為不動產的「公道伯」，是一門結合科學、市場以及社會責任的專業，更運用專業長期協助政府推動都市更新、危老重建、社會住宅等政策，並支援金融機構及民眾做出重要的資產決策。

蕭美琴表示，估價師在社會中扮演關鍵角色，不僅要能評估過去的價格，還要「懂得算未來的價值」，並需超前佈局，測量台灣在每一個角落的未來， 面對全球環境變化和日益複雜的詐騙、洗錢挑戰，估價師肩負「火眼金睛」的角色，幫助民眾看穿包裝下的真實價值，並「看緊荷包」。

蕭美琴指出，國內估價產業已具備國際接軌的實力，未來需吸收最新的國際發展趨勢，包括綠色建築、氣候變遷風險對資產價值的衝擊，以及不動產與金融科技（PropTech）的創新應用等前瞻議題，政府將持續努力，強化估價制度，並推動數位轉型，導入AI及空間資訊科技。

估價師公會全聯會理事長郭國任表示，不動產估價師制度從無到有，逐漸在都市更新、重劃徵收、容積移轉、BOT、聯合開發、法院訴訟等各領域承擔著關鍵的角色，感謝近二十年來產官學界的前輩先進對估價產業一路扶持與無私奉獻，特別是在立法院各黨及行政部門的力挺下，今年才能全面落實不動產估價助理員制度，讓估價產業更邁向新的里程碑。

郭國任指出，估價師公會全聯會未來，將會持續推動深化產業，共識壯大產業能量；透過產官學齊心協力，建置專業高度；並且推展產學合作培育，吸引年輕世代人才；加速促進國際評價的接軌交流，推展與其他專業的跨領域合作與共榮，讓估價師都能以自身職業為榮，並共同維護不動產估價師的專業精神，從而保障民眾權益。

郭國任進一步表示，現今不動產金融環境混沌不明，不動產市場風雨欲來的場景，彷彿回到1990年代估價師法立法前夕，著實令人堪憂，但現今公股行庫仍自行估價，呈現「左手估價、右手放款」、球員兼裁判的利害衝突角色，容易造成貸款金額有操作空間，也讓中央銀行與金管會規範的放款成數規定失去意義。

郭國任呼籲，為避免未來引發人為的超貸、違貸再度發生，重蹈金融風暴的慘痛教訓，政府應該儘速建立獨立性估價原則及外部估價制度，才能協助降低不動產價值變動對金融機構設定抵押權造成之風險，進而健全不動產抵押市場機制。

