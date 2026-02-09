蕭美琴賀高市 共創印太區域和平

日本台灣交流協會9日舉辦日本天皇陛下華誕慶祝酒會，副總統蕭美琴（右二）、協會代表片山和之（右）等人出席。（陳君瑋攝）飲酒過量有害健康

日本眾議院改選結果出爐，首相高市早苗所領導的自民黨大勝，副總統蕭美琴9日出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」時表示，台日情誼建立在深厚互信與共同價值之上，在民間交流、災害互助和經貿合作等領域皆持續深化，而同為第一島鏈重要夥伴，台灣期盼與日本共同實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），攜手促進區域和平、穩定與繁榮。

蕭美琴指出，台日情誼早已超越地理距離，無論是民調顯示的高度互信，或是去年突破700萬人次的互訪，都證明雙方情誼的深厚。這正是台日政府合作最穩固的基石。她特別恭賀高市早苗獲得日本廣大民意的託付與支持，繼續領導日本，期待共同尋求更多合作的機會。

蕭美琴並感謝日本政府多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。她強調，台日同處第一島鏈的關鍵位置，面對日益嚴峻的區域挑戰，台灣深知「和平靠實力」，因此將持續提高國防預算，並編列國防特別預算強化防衛韌性，展現守護主權與民主生活方式的堅定決心。

前總統蔡英文9日也發文祝賀高市贏得這場「歷史性的勝利」，並曬出與高市早苗的合照，深信在高市穩健的領導下，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

外交部表示，期盼台日關係在既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。駐日代表李逸洋更認為，台日雙方在經濟與產業領域可望進一步合作。