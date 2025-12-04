蕭美琴贈美媒伴手禮「自由鳳梨」 曾拒交配方斷然放棄中國市場

副總統蕭美琴送給美媒主持人溫特的鳳梨酥，出自台灣名店「佳德」。（資料畫面）

副總統蕭美琴近日贈予美國媒體《戰情室》共同主持人暨白宮特派員溫特（Natalie Winters ）台灣鳳梨酥作為伴手禮，溫特返美後在國會大廈前幽默分享，稱鳳梨酥「好吃到共產黨都禁止」，蕭美琴則轉發並回應，這正是鳳梨酥被譽為「自由鳳梨」的原因。而眼尖網友發現，這款鳳梨酥正是出自知名老店佳德糕餅，其在政治壓力下堅守骨氣的背景故事，再度浮上檯面。

中國2022年曾無預警發動禁止台灣水產品、食品飲料進口，佳德鳳梨酥也受波及，當時北京當局要求食品業者進行「補件註冊」，但補件內容卻要求業者提供詳細的商業機密，包括公司廠房設定、鳳梨酥的麵粉、鳳梨和冬瓜餡配方比例、糖和奶油比例，甚至連蛋黃酥的原料成分、製作流程等都要標示清楚。

佳德糕餅老闆娘當時表示，這些要求已牽涉到公司的核心機密，令人感覺「是不想我們註冊」。因此，佳德當下便決定放棄補件，斷然選擇不將產品外銷至中國市場，將經營方向鎖定「始於台灣，深耕台灣」。

雖然佳德的決定曾引發部分網友的不滿與一星負評攻擊，但旋即獲得大量台灣網友支持，紛紛以「5星好評」洗版力挺，稱讚佳德是「台灣之光，最有骨氣的商家」。佳德隨後也發聲明澄清，表示外銷與否並不影響本店經營方向，強調仍會以「在地經營」為主，並規劃將市場開拓至東南亞。

蕭美琴送溫特佳德鳳梨酥作為伴手禮。（翻攝自X@nataliegwinters、總統府提供）

事實證明，佳德深耕本土市場策略成效斐然。有資料顯示，佳德在放棄外銷中國後，業績仍非常亮眼，甚至在去年底傳出以「私法人」名義，無貸款在萬華買下一整棟透天厝，顯示其堅守原則並未影響營運成功。這次佳德鳳梨酥出現在美國國會大廈前，象徵台美共享民主自由價值，也為兩國關係增添「旺來」的祝福。





