蕭美琴贈限量戰貓幣 邱議瑩曝「隨身不離」背後意義

民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩今（31）日在社群平台分享一段「開箱隨身小物」影片，曝光她平時隨身攜帶的物品，包括平安符、刮痧棒與高雄熊遮陽帽，其中最引人注目的，則是由她的好姐妹、副總統蕭美琴所贈送的「戰貓幣」。





邱議瑩表示，這枚戰貓幣是蕭副總統駐美期間，親自設計製作、回贈友人的限量紀念幣，能獲得相當珍貴；戰貓幣正面以蕭美琴的個人形象「戰貓」為主視覺，搭配「和平、力量、韌性」等字樣，背面則是具有歷史意義的雙橡園浮水印，當時在台灣引發熱烈討論。

蕭美琴（左）與邱議瑩（右）合影。（圖／邱議瑩辦公室提供）

她透露，這枚戰貓幣是她「隨身不離」的幸運物，每次看到硬幣上這隻「有點派、但充滿力量的貓」，都能提醒自己保持堅定，也為自己注入滿滿能量。

邱議瑩開箱「戰貓幣」。（圖／邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩強調，「戰貓幣」不只象徵兩人深厚的情誼，也代表蕭美琴在關鍵時刻展現的堅定與勇敢；她也期許自己能像戰貓一樣，「溫柔但不退讓，在重要時刻勇敢挺身而出，我跟美琴多年來患難與共，交情已不必多說，始終把彼此放在心上」。

邱議瑩開箱「戰貓幣」。（圖／邱議瑩辦公室提供）













