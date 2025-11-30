中部中心 ／ 許家程 林韋志台中報導

副總統蕭美琴30日下午來到台中，參加2025年台灣女子棒球聯賽閉幕暨頒獎典禮，出席的還有立委吳思瑤蔡其昌以及何欣純，副總統蕭美琴，對著在場的球員說，熱愛棒球不分性別，熱情不該被框架，追求夢想更值得被擁抱，也讓在場球員，相當感動。





蕭美琴赴台中參加女棒聯賽閉幕 鼓勵選手勇敢追夢

蕭美琴副總統出席台灣女子棒球聯賽閉幕 比出愛心 讓現場選手超嗨。（圖／民視新聞）





副總統蕭美琴抵達洲際棒球場，一出現就用雙手，比出大大的愛心。這一比讓球員嗨翻了，副總統蕭美琴南下台中參加，2025年台灣女子棒球聯賽閉幕暨頒獎典禮，給選手加油鼓勵

副總統蕭美琴 鼓勵打棒球的孩子勇敢追夢。（圖／民視新聞）





熱愛棒球不分性別，追求夢想也是，台灣女子棒球聯賽，每年都會舉辦，時間已經來到20年，蕭美琴說，要感謝的人，實在太多。陪同蕭美琴出席還有立委吳思瑤、蔡其昌以及何欣純，台灣的棒球實力，在世界上在前頭，副總統蕭美琴，參加閉幕典禮，給小選手加油打氣，期待未來參賽，接受挑戰不怕挫折，為台灣爭光。





