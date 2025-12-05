蕭美琴赴宜蘭安老院與長輩「玩彩球」 警休假召回執勤遭撞命危送醫

副總統蕭美琴今天（5日）前往宜蘭參訪頭城聖方濟安老院，還與長輩們互動「玩彩球」，但期間有一名負責交通管制的員警，在執勤時遭自小客車撞擊導致重傷，蕭美琴得知後，也請政委陳金德和綠委陳俊宇前往關心。

蕭美琴5日參訪頭城聖方濟安老院，與長輩們互動「玩彩球」。（圖／中天新聞）

蕭美琴今天先去探視物資超人李耀全先生，他先前參與花蓮光復鄉賑災時，疑吸入帶菌粉塵致身體不適，經治療後已逐漸康復並居家休養，蕭美琴也祝福他身體早日康復。隨後蕭美琴前往頭城聖方濟安老院參訪，與長輩們共同參與音樂律動課程，還和大家一起玩彩球，並收下長輩親手製作的聖誕卡片，並寫下祝福語掛在聖誕樹上，現場互動氣氛溫馨愉悅。

政務委員陳金德趕到醫院關心。（圖／翻攝畫面）

不過，今天晚間6時許，宜蘭縣頭城鎮青雲路2段，一名林姓警員正在該路段執行副總統蕭美琴特種勤務，他在路口控制燈號時，遭一輛小貨車不明原因猛烈撞擊，林員當場噴飛臟器外露及右大腿開放性骨折，被緊急送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區搶救。

宜蘭縣頭城鎮發生一起重大車禍，一名24歲的男警員在執行勤務時遭到一輛小貨車撞擊，造成其嚴重受傷。（圖／翻攝畫面）

有關今（5）日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，總統府發言人郭雅慧表示，副總統知道後，已請陳金德政委及陳俊宇委員前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

