蕭美琴赴宜蘭拉抬林國漳！ 讚律師形象誠懇專業

政治中心／林靜、鍾能銘、黃富溢 台北-宜蘭報導

副總統蕭美琴，今（5號）到宜蘭礁溪關心金柑產業，也跟已正式通過民進黨提名的宜蘭縣長參選人林國漳合體、拉抬聲勢，蕭副總統當場稱讚林國漳過去律師形象，專業誠懇也對家鄉有理想抱負，希望鄉親多給他指教鼓勵，期待他未來能當好縣長。

副總統蕭美琴vs.農場主人：「轉一下厲害喔，擦一下就可以吃了厲害。」

從果樹上摘下新鮮有機的金柑、直接塞進嘴巴一口吃掉好過癮，副總統蕭美琴到宜蘭礁溪農場參觀，仔細聽農場主人介紹。

副總統蕭美琴vs.農場主人許錫淇：「我這邊的話完全都沒有用農藥。」

仔細看，站在副總統蕭美琴入旁邊的，還有代表民進黨參選宜蘭縣長的律師林國漳，一旁的礁溪鄉農會理事長還順手拉了林國漳一把、要他站到副總統旁、增加曝光度，而蕭副總統談到林國漳，更是滿滿稱讚。





副總統蕭美琴：「國漳律師是個非常，有理想跟抱負的律師，非常感動除了做律師之外，他願意有更大的貢獻，就需要再加一把勁，參選不是一個很容易的事。」

蕭副總統大力推薦林國漳，而前一陣子，傳出總統賴清德盼她多增加地方行程、與民眾互動、也拉抬各地已提名的參選人，她也透露她和總統兩人分工合作，內政、外交兩個領域，都要努力打拚。





副總統蕭美琴：「我就跟總統說，我們總統府裡面的會議室，開會很重要，但是出去跟大家在基層，一起見面也很重要，所以我們兩者之間，我們一定要找到最好的平衡點，今天來這裡可以跟我的好夥伴，包含希望未來可以做好縣長的。」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「我們的農業發展，除了可以傳統食用之外，還可以加工做蜜餞，還可以做化妝品，農業是一個國安問題，糧食也是國安問題。」

林國漳有備而來、被點名立刻提農業政策藍圖。2026宜蘭縣長選舉，民進黨早定於一尊林國漳，民眾黨則拍板前立委陳琬惠出戰，而國民黨，目前地方力拱議長張勝德、但立委吳宗憲也有意角逐，民主聖地"宜蘭"最終是藍白整合、還是三角督之戰，還是未知數。





