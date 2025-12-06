蕭美琴赴宜蘭輔選他釀悲劇？黃揚明起底林國漳：行政不中立

宜蘭1名24歲林姓員警昨天（5日）支援副總統蕭美琴行程的交管勤務時，遭失控車輛撞成重傷，在野陣營質疑蕭美琴到宜蘭是為自家縣長候選人林國漳輔選，綠營則澄清此非輔選行程。媒體人黃揚明指出，林國漳被提名參選至今1個多月，卻仍能兼任行政院政務顧問職務，這種行政不中立作為，不知宜蘭民眾能不能接受。

蕭美琴5日視察宜蘭金柑產業，民進黨 宜蘭縣長候選人林國漳也一同出席。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

黃揚明今天（6日）表示，副總統蕭美琴到宜蘭視察，一位24歲林姓警員昨晚在頭城鎮青雲路2段執行交管勤務時遭一輛7人座轎車撞倒，傷勢嚴重送醫急救後，目前已移往北榮持續救治。這場事故讓在野黨質疑蕭美琴為輔選而動用警力維安，綠營當然否認，強調蕭是為了視察宜蘭農業而去宜蘭，無關輔選。

外界質疑蕭美琴到宜蘭是為林國漳輔選。 （圖／翻攝蕭美琴臉書）

黃揚明指出，大家可以看到，蕭美琴臉書上分享的照片，民進黨已提名的宜蘭縣長候選人林國漳身上穿的背心，職稱是「行政院政務顧問」，也就是說，林也很清楚這個視察行程不該被解讀為輔選，否則他憑什麼站在蕭美琴身旁？

蕭美琴6日受訪。（圖／中天新聞）

黃揚明質疑，林國漳是在10月22日被民進黨中執會正式通過提名代表民進黨參選宜蘭縣長，至今已1個多月，卻仍能兼任行政院政務顧問職務，這種假借政院顧問職務當選舉包裝的行政不中立作為，不知道宜蘭民眾能不能接受。

