即時中心／温芸萱報導

副總統蕭美琴今（9）日上午前往新竹地區慰勉空軍部隊，肯定官兵全天候堅守崗位的辛勞與付出。抵達後，蕭副總統先聽取任務簡報，了解官兵平時工作執行情形，並視導寢室及生活環境。她頒發加菜金，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品，表達對國軍弟兄姊妹的感謝與支持。

蕭美琴副總統今日上午前往新竹地區勗勉空軍部隊，為全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣，並慰勉他們的辛勞與付出。

副總統抵達後首先聽取任務簡報，了解同仁平時工作執行情形並視導官兵寢室及生活環境，也頒發加菜金，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品慰勞辛苦的國軍弟兄姊妹，感謝他們堅守崗位、全年無休地保衛國家。

廣告 廣告

包括國家安全會議諮詢委員劉得金、副秘書長林飛帆及空軍司令部參謀長李慶然等亦陪同出席今日行程。

原文出處：快新聞／蕭美琴赴新竹視導空軍！頒發加菜金、自費購發熱衣

更多民視新聞報導

韓國瑜護航李貞秀！吳思瑤轟：保護「中國」立委、與台灣人為敵

韓國瑜擺爛護航？內政部：仍未收到立院函文「李貞秀辦理喪失中國籍證明」

《世紀血案》改編林宅血案大翻車 姚文智示警：暫時被擋住但未來呢？

