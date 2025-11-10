蕭美琴赴歐洲議會傳言四起！107個造謠帳被抓包 爭議帳被肉搜

▲ 圖/取自資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

副總統蕭美琴近日應「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)邀約，登上歐洲議會演說，卻遭傳用捐巨資換來，IPAC反駁是「假消息」；府方也通知警政單位，依法調查處理。對此，前議員王浩宇整理出107個造謠帳號；網紅四叉貓(劉宇)則搜出其中一個造謠帳號，對方也回應會開直播講清楚。

蕭美琴日前親赴位在比利時的歐洲議會演說，提到「我們始終也沒有退縮，台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。不過，網路卻出現不實訊息指出，法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講，引起不少討論。

總統府發言人郭雅慧昨(9)日也回應，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已通知警政單位，依法調查處理；王浩宇則發文表示，自己透過AI爬文整理了發文跟分享相關的帳號，包含小草跟紅藍，這幾天會全部完成檢舉，目前收集到的帳號有107個。

而四叉貓則表示，關於發文造謠蕭美琴歐洲議會演講台灣捐巨資的那位網友，自己也搜出該帳號的本名、各社群帳號名，甚至是車牌號碼。對此，該帳號主也發文回應「好啦青鳥們乖啦！等我回台灣，開直播一次講清楚啦」。

