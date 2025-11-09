蕭美琴赴歐洲議會演說今晨返國...指「台灣國際處境很多不公」：但始終不退縮！喊話：期待國際對台有進一步理解與支持

副總統蕭美琴昨（8日）現身歐洲議會，並以台灣副總統身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。蕭美琴今（9日）清晨7時20分搭機返抵國門，並發表機場談話。蕭美琴表示，台灣國際處境非常困難，很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，「但是始終沒有退縮」。她說，「相信台灣跟世界公民一樣，都該有參與國際的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，讓我們在不停止艱困跟挑戰中開創道路」。

蕭美琴表示，這次有幸代表台灣，在IPAC年會台灣專題場次中，向歐洲各國朋友，國會議員、公民社會跟媒體，分享台灣民主故事，「期待國際對台灣有進一步理解跟支持」。

廣告 廣告

蕭美琴指出，這是一群跟台灣共享自由民主價值的國會、歐洲議會民選議員組成的跨國平台，長期他們是台灣最堅定夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣國際參與強調台海和平，以及區域和平重要性，在國際為台灣發聲。

蕭美琴提及，她在此次演講中提到，台灣在動盪世界中是值得信賴的夥伴，「台灣不僅是高科技製造跟民主供應鏈夥伴，更是負責任的國際成員，自由強韌的台灣，民主未來都是不可取代」。她呼籲，各國夥伴跟台灣深化經貿合作，強化韌性跟安全對話，支持國際參與，維護區域和平穩定。

蕭美琴表示，「特別感謝這次邀請，以及各方協助讓這次順利成行」。她提到，感謝歐洲議會、媒體跟公民團體在場邊熱烈交流，特別感謝外交部長林佳龍跟外交部次長吳志中率領的外交團隊，駐歐盟代表謝志偉、駐英國大使姚金祥，跟駐外館同仁，「感謝非常辛苦的規劃」。

最後，蕭美琴說道，有一點感觸，「台灣國際處境都非常困難，很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，但是始終沒有退縮，因為相信台灣跟世界公民一樣，都該有參與國際的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，讓我們在不停止艱困跟挑戰中開創道路」。

蕭美琴強調，「台灣人熱愛善良、努力，積極為世界做出貢獻，走在正道上就會獲得國際認同跟幫助」。她表示，這次有機會跟長期支持台灣成員中，分享責任，相當榮幸感動，「向世界傳遞台灣人民聲音是我們的責任，讓世界看到我們的好，支持台灣是我們的使命」。

蕭美琴喊話，「台灣不孤單，有越來越多支持我們的朋友，會繼續自信務實堅定步伐，向世界展現志氣、善意以及民主力量」。

（圖片來源：林佳龍臉書）

更多放言報導

蕭美琴出席IPAC演說！賴清德發聲「感謝邀約」：台灣堅定與歐盟一齊捍衛民主

台灣副總統現身歐洲議會「史無前例」！現場臨時揭秘震驚與會各國...IPAC：蕭副總統帶來一場突破性演講