蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證
記者楊士誼／台北報導
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。
林宜瑾表示，當多數國人悄然入睡的時刻，台灣外交迎來重大突破，我國副總統史上第一次，踏入歐洲議會發表演說。她指出，蕭美琴副總統大聲告訴國際「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，台灣是動盪世界中值得信任的夥伴！」，而「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」還特別透過社群專頁，以四種語言敲鑼打鼓，放送這項天大的好消息。林宜瑾說，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。
郭昱晴指出，蕭美琴的演說，是台灣政府高層首度在外國國會殿堂發表演講，意義非凡。而副總統也在演說中堅定傳達：「台灣海峽的和平，對全球穩定與經濟持續發展至關重要。更強大的台灣，意味著更穩定的印太；而穩定的印太，將帶來一個更安全的世界」，更指出台灣是個多元、自由、負責任的民主社會。
郭昱晴表示，相信真理不是由演算法或獨裁者決定，國際規則不是選擇題，而是和平共存的基礎。這場演說，不只是台灣的外交突破，更是民主陣營對抗威權壓力的一次集體見證。「台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音」。
更多三立新聞網報導
快訊／登歐洲議會演說引全球關注 蕭美琴9日清晨抵台將發表談話
台灣首宗「靈界暴力」！控彌勒皇教主發動詛咒政要 內政部回應了
全文／驚喜登IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮有賴強韌和自由的台灣
曝蕭美琴歐洲演說「清楚訊號」 陳冠廷：台灣已是一起談策略的國際角色
其他人也在看
讚蕭美琴歐洲議會演說！民進黨嘆：鄭麗文在台灣被中國看見
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨稍早發文表示，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。大酸下午將出席紀念活動，追思白色恐怖期間遭處決的中共地下黨員吳石等人的鄭麗文。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰颱風北轉接近臺灣 水利署加強防汛整備
因應鳳凰颱風極可能穿越呂宋島後將北轉接近臺灣。10日下半天起至12...TCnews慈善新聞網 ・ 17 小時前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 17 小時前
美退將籲台強化後備戰力 整合防空飛彈防禦系統
（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）總統賴清德日前表示，台灣將會仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。美退將分析，台灣確實需要投資建立全面整合的防空與飛彈防禦系統，也必須仿照以軍模式來打造後備軍力。中央社 ・ 17 小時前
今天動了梅》東園國小奪世界少棒冠軍 不打罵、重溝通奪冠關鍵曝光
東園國小少棒隊今年夏天勇闖威廉波特，睽違29年為台灣奪下世界少棒冠軍。總教練駱振宇在關鍵第六局、7：0領先時仍喊暫停，對孩子說出那句被轉播收音記錄下的經典話：「都是你們在帥，我都沒帥到，我只是上來帥一下。」他笑稱早知有別麥克風，但「就算沒別，我們也一樣，因為球隊從不靠打罵教育。」中時新聞網 ・ 16 小時前
五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。 赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。 赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。 這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。 部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。 赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。 五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。 美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著中央廣播電台 ・ 17 小時前
農夫山泉鍾睒睒 連續5年蟬聯中國首富
（中央社台北7日電）綜合港媒今天報導，富比世發布「2025年中國富豪榜」，最富有的100人總財富從去年的1.03兆美元增至1.35兆美元，人工智慧、消費領域多名企業家則首次入圍，而農夫山泉創辦人鍾睒睒連續5年蟬聯中國首富寶座。中央社 ・ 1 天前
靠飲食顧眼睛！5大營養素＆玻尿酸護眼介紹
除了我們熟知的5大營養素，「玻尿酸」也有保護眼睛的效果！短新聞SHOTNEWS ・ 16 小時前
7旬胃癌患者剛出院…竟又「臉歪嘴斜、無法進食」再送醫！全因「靠1物調養」出事
許多民眾認為開刀後身體可能會變得虛弱，因此出院後需要靠「食補」來調養身體，然而「食補」並非適合所有患者。敏盛醫院陳榮堅醫師就分享他遇過的病例，一名70歲胃癌患者術後出院後，卻因出現中風症狀而再被家人送醫，好在經過治療後成功救回一命。結果一問之下，他才知這名患者回家後開始服用朋友介紹的不明草藥「調理」，導致麻痺、口齒不清，甚至一度無法進食。鏡報 ・ 20 小時前
颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強樹修礙洗戒備
（中央社記者張榮祥台南8日電）颱風鳳凰逼近，台電台南區營業區加強戒備，已展開樹修及礙洗作業，巡視變電所，以因應風災可能帶來災害。中央社 ・ 17 小時前
中市空屋率達9% 議員促市府活化閒置住宅
[NOWnews今日新聞]台中市近年空屋率持續攀升，住宅自有率更為六都最低，但社會住宅卻長期供不應求。議員黃守達呼籲，市府應積極提升社會住宅包租代管媒合率，活化閒置住宅，協助弱勢族群及青年安居。&nb...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋自由時報 ・ 17 小時前
誠品書店進駐恆春古鎮 15日試營運
誠品書店向台灣最南再推進，適逢恆春建城150週年，進駐最新藝文地標恆春文化中心劇場館一樓，將於11月15日試營運，距離恆春古城牆僅50步之遙；恆春文化中心也會在同日全面開幕，其中劇場館將舉行一連6場藝文活動，為屏南地區帶入多元藝術文能量。中時財經即時 ・ 17 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 17 小時前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 16 小時前
蕭美琴赴歐洲IPAC演說 外媒分析北京反應
[NOWnews今日新聞]台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」
台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市政府今赴議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但市府準備的專案報告書面資料上的報告人，竟是昨日已被免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，讓不少議員傻眼；台中市議員林德宇當場發飆，斥連這種事都做不好，市府藐視議會、規避監督究責；議長張清照則幫緩頰，「人員昨天自由時報 ・ 1 天前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 1 天前