蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證

記者楊士誼／台北報導

副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。

林宜瑾表示，當多數國人悄然入睡的時刻，台灣外交迎來重大突破，我國副總統史上第一次，踏入歐洲議會發表演說。她指出，蕭美琴副總統大聲告訴國際「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，台灣是動盪世界中值得信任的夥伴！」，而「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」還特別透過社群專頁，以四種語言敲鑼打鼓，放送這項天大的好消息。林宜瑾說，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。

郭昱晴指出，蕭美琴的演說，是台灣政府高層首度在外國國會殿堂發表演講，意義非凡。而副總統也在演說中堅定傳達：「台灣海峽的和平，對全球穩定與經濟持續發展至關重要。更強大的台灣，意味著更穩定的印太；而穩定的印太，將帶來一個更安全的世界」，更指出台灣是個多元、自由、負責任的民主社會。

郭昱晴表示，相信真理不是由演算法或獨裁者決定，國際規則不是選擇題，而是和平共存的基礎。這場演說，不只是台灣的外交突破，更是民主陣營對抗威權壓力的一次集體見證。「台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音」。

