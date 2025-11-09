蕭美琴赴歐洲議會演說 賴清德：向世界展現台灣堅定信念

總統賴清德。資料照。總統府提供。



副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」布魯塞爾年會，並在歐洲議會發表演說，總統賴清德今（11/9）在臉書表示，謝謝蕭美琴接受重任，也感謝 IPAC 的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴清德提及，昨晚前總統蔡英文也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」。祝福蔡英文此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴清德說，也要感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。

賴清德強調，台灣是國際社會可信賴的夥伴，「我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。」

