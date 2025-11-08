蕭美琴赴歐洲議會發表演說！賴清德這樣說
[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，對此，總統賴清德今（8）日透過社群媒體「X」表示，台灣會堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一起，堅定捍衛民主。
蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，歐洲時間7日下午現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。
對此，賴清德在「X」發文指出，感謝對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請蕭美琴發表演說。他說，作為國際社會值得信賴的夥伴，台灣堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一起，堅決捍衛民主。
此外，總統府也表示，蕭美琴將在明天上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭美琴將在國賓門簡短發表談話。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
反觀蕭美赴歐演說！她轟鄭麗文到共諜活動：一個台灣兩個世界
綠高雄初選白熱化！3選將互動熱絡 邱志偉笑：要和你們保持等距
綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁：許智傑也不錯別把他當塑膠
其他人也在看
史上首次！蕭美琴歐洲議會演說 沈有忠酸國民黨：黨主席卻紀念匪諜
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。陸委會副主委沈有忠發文表示，這是我國政府高層首次在歐洲議會公開演說，是極大的外交突破，但同一天也有位黨主席出席追思活動，紀念對象包含要消滅中華民國的匪諜，他也無奈表示，也不知副總統會不會又被斥責為惹怒俄羅斯？三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
補充保費衝擊小資族 陳時中：2萬元門檻太低恐違基本精神需再精算討論
為穩定健保財務，補充保費擬針對三大項目調整，卻引發小資族反彈，政策7小時後迅速喊暫停，行政院政務委員陳時中今受訪表示，提...聯合新聞網 ・ 14 小時前
秋鬥遊行30日登場 訴求反高關稅霸凌
（中央社記者吳欣紜台北8日電）一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天表示，今年訴求包含反高關稅霸凌、反空污等，台灣為出口導向國家，高關稅造成經濟衝擊，政府不應態度曖昧，應具體說明影響及方案。中央社 ・ 12 小時前
蕭美琴IPAC演說是外交突破？翁履中爆「偷渡」內幕
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說；旅美教授翁履中表示，IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，20多個國家、50幾人參加，幾乎都是在野議員。中時新聞網 ・ 4 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 19 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 17 小時前
蕭美琴籲歐洲議員挺台灣 強化台歐供應鏈與AI合作
美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。 蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。 她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。 蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。 就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。 蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以中央廣播電台 ・ 16 小時前
替石崇良緩頰 陳時中：補充保費「2萬元門檻太低」要有劫富濟貧精神
衛福部長石崇良日前拋出補充保費改革規劃，其中針對租金、利息、股利採「結算制」引發反彈，政院指示衛福部暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（8）日受訪表示，衛福部方向概念沒錯，但結算制「新台幣2萬元門檻太低」；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
突破！蕭美琴出席IPAC年度大會發表演說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在，在在外交部長林佳龍陪同下，出席IPAC於歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan：ATrustedPartnerinaVolatileWo...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
即時中心／顏一軒、李美妍報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民進黨嘉義縣立委陳冠廷今（8）日分析，這次蕭副總統的演說釋放一個清楚的訊號，意即歐洲關心台灣不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係，這不是禮貌性拜訪或過境外交，而是代表台灣已成為可一起坐下來談策略的國際角色。民視 ・ 10 小時前
視察桃機北登機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：北登機廊廳12月啟用
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況時表示，下（12）月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。 卓榮泰今天在交通部長陳世凱及桃園國際機場公司楊偉甫董事長的陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。 第三航廈建設分為3階段，北登機廊廳預計2025年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，「桃園機場走過將近50年，在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈」。 而卓榮泰今日視察的北登機廊廳工程，設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程。未來啟用後，將增加8個靠橋停機位，其中2個可容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，使機坪調度更具彈性，有效提升航班運作效率；另在盥洗空間方面，亦配有無障礙廁所，滿足不同旅客需求。查看原文更多Newtalk新聞報導滯留39萬頭豬恐釀價崩？陳駿季：無法給護盤價、但已達每公斤112元卓揆怒「遞半個橄欖園」換來封殺 民眾黨嗆見笑轉生氣、甩鍋在野新頭殼 ・ 9 小時前
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破EBC東森新聞 ・ 5 小時前
台灣副總統現身歐洲議會「史無前例」！現場臨時揭秘震驚與會各國...IPAC：蕭副總統帶來一場突破性演講
據報導，蕭美琴現身做足事前保密功夫，主辦單位是臨時才通知與會記者，下一場次將是台灣副總統與外交部長出席，並由副總統進行演說，此資訊就連各國參與的議員也不知情，僅極少數人掌握資訊。放言 Fount Media ・ 14 小時前
美「中」協議生效 安世晶片重啟出口
記者賴名倫／綜合報導 「德國之聲」報導，德國汽車零組件供應商歐摩威公司7日宣布，中共已同意落實美「中」協議措施，讓大陸地區的安世半導體工廠晶片重啟出口；德國總青年日報 ・ 3 小時前
總統：台灣與歐洲志同道合朋友 堅定站在一起捍衛民主
（中央社記者溫貴香台北8日電）總統賴清德今天表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。中央社 ・ 13 小時前
蘋果跳過 M4 Ultra 晶片！外媒：M5 Ultra 晶片將於 2026 年登場，兩產品同步升級
先前《彭博社》和《AppleInsider》取得的消息稱蘋果將在 2026 年推出 Mac Studio、Mac Pro 等多種產品。稍早《彭博社》又有最新報導三嘻行動哇 ・ 5 小時前
蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 賴清德：台灣繼續堅定捍衛民主
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。總統賴清德今（11/8）天在社群平台「X」發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。太報 ・ 13 小時前
臉書貼「大啖豬肉」照！陳時中宣告豬瘟傳染鏈已斷：達成「本土清零」
[Newtalk新聞] 行政院政務委員陳時中今（8）日透過臉書發文，展示享用國產豬肉的照片，宣示台灣非洲豬瘟疫情已達成「本土清零、『豬』事大吉」的目標。自台中養豬場爆發疫情後，中央啟動15天禁運禁宰管制與防疫措施，成功阻斷本土傳染鏈。他呼籲民眾踴躍購買豬肉，協助市場消化豬隻，支持台灣豬農。 陳時中今天在臉書曬出2張大啖豬肉配米粉湯的照片，並強調台灣非洲豬瘟疫情，經過15天禁運禁宰管制，以及全面防疫感控，可以確定本土傳染斷鏈，達到本土清零。並表示在解除禁運禁宰管制後，豬隻恢復拍賣的第一天，整體的市場價格表現堪稱平穩，農業部正持續嚴密監控價格狀況與週期。 陳時中強調，台灣豬是國人的驕傲，是需要大家共同來守護的。他藉此向國人喊話，因為這陣子市場上需要消化的豬隻數量較多，因此，請所有國人朋友能夠踴躍食用和購買，用行動支持本土養豬產業。 針對後續的產業管理與升級，陳時中表示，為了長期確保國產豬肉的食用安全與品質，相關單位已陸續針對豬隻的飼養與販售管理，提出多項精進措施。他說明，這些措施將積極推動養豬產業的升級，目的是確保豬隻的健康和最終肉品的安全。查看原文更多Newtalk新聞報導颱風減弱威脅不新頭殼 ・ 15 小時前
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
即時中心／顏一軒、李美妍報導經過15天的禁運、禁宰令後，非洲豬瘟疫情已清零，從昨（7）日零時起，全國已恢復活豬的拍賣與屠宰，行政院政務委員陳時中今（8）日在臉書已本土清零 「豬」事大吉為題發文，並曬出兩張在餐館大啖豬肉小吃的照片。而總統賴清德也於社群平台釋出一段快問快答的影片，分享自己最愛的豬肉小吃，除了感謝全民共同防疫外，也再度呼籲大家勿從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待能早日讓台灣豬肉重返國際市場。賴清德在影片中表示，過去一陣子因為防範非洲豬瘟的關係，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，從這週末開始大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食了。總統賴清德透過快問快答的形式，分享他最愛享用的豬肉小吃。（合成圖／翻攝自賴清德臉書）賴清德說，請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請國人跟政府一起用行動支持台灣豬。賴清德曬出一桌子的豬肉小吃，讓人看得飢腸轆轆。（圖／民視新聞）賴清德開心享用豬肉小吃。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬 更多民視新聞報導希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元賴總統親訪街舞青年 合照擺B-Boy姿勢笑稱「舞我跳不來，姿勢可以！」校長變記者！專訪4位總統級校友 陳文章：他們都有台大人榮譽感民視影音 ・ 12 小時前
補充保費爭議後與賴總統同台 石崇良：改革要持續 爭取最大共識再推動
健保補充保費擬改革惹議，目前已暫緩規劃。衛福部長石崇良今（8）日表示，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，但會取得最大共識才往下一步。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前