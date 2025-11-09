蕭美琴赴歐洲議會算外交突破？翁履中傻眼「只是借場地」：可以說是偷渡

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，旅美教授翁履中傻眼表示，這根本就不是外交突破、頂多算是偷渡，因為IPAC只是借了歐洲議會的場地辦活動而已。

翁履中在《中間觀點 - 翁P聊時事》節目中坦言，外交人員「要鋪陳這些事情」確實很辛苦，但平心而論，蕭美琴這次進入歐洲議會根本不是外交突破，頂多可以說是偷渡；翁履中舉例，這就像一個老師以「模擬聯合國」的名義借用私人小房間、邀請中華民國外交官，並對外聲稱首次進入聯合國演說。

另外翁履中指出，IPAC是由澳洲人發起、以抗中為主軸的組織，而IPAC這樣一個大組織，實際的影響力完全取決於「參加者、支持者是誰」。

翁履中不諱言表示，不是敲鑼打鼓的為自己穿金戴銀，就能稱為外交成功，如果是他自己會覺得很丟臉，畢竟只是借用場地，還將其稱作歐洲議會，殊不知與會20多個國家的50多人，幾乎都是在野議員。不過翁履中也直言，蕭美琴這次的演說，在某種程度上也可以算是成功，畢竟是近年來，台灣花錢去鋪陳的舞台當中「鋪到最高的舞台」。

