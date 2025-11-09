蕭美琴赴歐洲議會超保密！官員曝內情「本人最後才知」：1事可證台歐實質進展

副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下踏入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會，並以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，一行人今（9）日清晨搭機返抵台灣，蕭美琴也在機場發表簡短談話。外交官員分析，此行不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也突顯台歐關係正邁入新階段；並透露此次重大外交突破，背後有總統賴清德全力支持，籌畫過程更親自主持會議，讓台灣順利藉歐洲議會向世界發聲。

IPAC成立於2020年，目前43國議會及歐洲議會、290名跨黨派國會議員參與，旨在關注並改革對中國政策，現任美國國務卿、時任佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也是創始共同主席之一。IPAC也關注台海和平與穩定，呼籲國際社會反制中國扭曲聯合國大會第2758號決議，去年在台北年會通過的決議範本，更成為多國議會友台提案基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。

外交官員指出，面對中國在國際間的各種認知作戰與外交打壓，賴清德向外交部下達「打團體戰、精銳盡出」的指令，並提出「只要有機會，務必全力促成前總統蔡英文、前副總統陳建仁以卸任元首身分出席國際場合」。而包括林佳龍近來多次突破性訪問，以及此次蕭美琴進入歐洲議會發表演說，都是在此戰略脈絡下成功實現的外交突破成果。

外交官員：副總統訪歐涉機敏，「亮綠燈」才向蕭美琴報告

據了解，蕭美琴此次是應IPAC的歐洲議會共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）及庫塔（Bernard Guetta）邀約前往歐洲議會發表演說。外交官員表示，林佳龍一個月前獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向賴清德報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。

前述官員透露，由於蕭美琴應邀訪歐事涉機敏，此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行，因此直到行程規劃完備、獲得相關單位許可，且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，甚至在賴清德親自主持專案行前會議前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

賴清德親下指令 外交官員：中方提前抗議，團隊心情忐忑

蕭美琴此次應IPAC邀約前往歐洲議會，引發中國駐歐盟使團強烈反彈，連續以4個嚴重批評，表達強烈憤慨、堅決反對，並稱已向歐方提出嚴正交涉。外交官員指出，外交團隊早預期中國將以各種方式向歐方施壓，籌備過程中林佳龍與賴清德保持密切聯繫、多次回報進度，賴清德也給予多項指示，更設下明確目標，「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻」。​

前述官員提到，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態，並向歐盟提出抗議，使得外交團隊懷抱忐忑心情、戒慎恐懼，深怕行程曝光功敗垂成，先遣團隊也碰到無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉。所幸最終蕭美琴和林佳龍順利抵達布魯塞爾，在IPAC歐洲議會2名共同主席陪同下進入歐洲議會發表演說，獲得全場起立鼓掌，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。

曝台歐關係實質進展重大訊號 林佳龍四度訪歐助力蕭美琴

據轉述，賴清德事後除了在第一時間向團隊致謝，並肯定外交部及駐外單位的努力，在林佳龍率領下縝密籌劃、排除萬難，促成台灣副元首進入歐洲議會演說，開啟歷史新頁。外交官員透露，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，但此次外交高層與洽談對口洽談時，對方不僅未表示為難，甚至主動詢問需協助之處，可視為台歐關係實質進展重大訊號。

另方面，林佳龍上任外長以來，至今已2度訪問歐洲，今年9月更於短時間內2度率團訪問歐洲，中間還在聯合國大會期間轉赴美國紐約出席非官方周邊活動，宛如「歐美折返跑」。前述官員說，相關訪問都奠定信任與溝通基礎，也為蕭美琴此次成功訪歐提供關鍵助力。

外交官員表示，台歐共享相同普世價值，賴清德提出的「價值外交」，加上林佳龍推動的「三鏈戰略」，使台歐合作邁入新階段。林佳龍此前赴荷蘭海牙策略研究中心與波蘭華沙安全論壇演說，恰好作為深化台歐關係的基礎，無論從政策論述或實質的產業合作，都積極向歐洲傳遞「台灣能夠做出貢獻」的訊號，使歐洲各國對台態度產生明顯改變，進而促成我國副總統史無前例的訪問。

解析蕭美琴演說元素 外交官員：拓展元首外交更多可能性

外交官員分析，蕭美琴在演講中強調台灣位處民主前線，也是全球科技製造及民主供應鏈的關鍵要角，期盼深化與歐洲在貿易、科技、全社會韌性與安全領域的交流合作，加上林佳龍先前赴歐洲演說倡議「再造全球民主供應鏈」，傳遞台灣是「可信賴科技夥伴」的訊息；這些演說元素與歐洲目前聚焦的「經濟韌性」與「AI戰略」等核心議題相呼應，使台灣的角色更加受到重視。

該名官員也說，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界，在達成過去難以想像的外交突破成果之外，也拓展未來我國「元首外交」的更多可能性。

