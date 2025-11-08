蕭美琴赴歐洲議會「中國使團氣炸」 賴清德：台灣堅定與歐洲站在一起

副總統蕭美琴7日攜手外交部長林佳龍踏入歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，並公開發表演說，引發中華人民共和國駐歐盟使團強烈反彈，連用4次嚴重，表達強烈憤慨、堅決反對，並稱已向歐方提出嚴正交涉。不過，總統賴清德今（8）日下午強調，台灣將堅定與歐洲及其他志同道合的友人站在一起，堅決捍衛民主。

蕭美琴與林佳龍5日午後在國內即無公開行程，消失於公眾視野2天後，昨日無預警現身位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，以「台灣：世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。一行人預計明日清晨6時許搭機返抵桃園機場，由外交部政務次長吳志中接機，蕭美琴預計將在國賓門簡短發表談話。

中國駐歐盟使團今日上午8時許在官網發布「答記者問」，以「反華組織」稱呼IPAC，並痛批歐洲議會不顧中方強烈反對、嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會，並進行「台獨分裂活動」，中國使團強調，「此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重沖擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」。中國嚴正敦促歐方恪守「一中原則」，停止為台獨「撐腰張目」、發出錯誤訊號，維護中歐關係大局。

不過，賴清德今日下午透過社群媒體X，轉發IPAC官方帳號昨日發布蕭美琴與會的貼文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭美琴發表演說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他志同道合的友人站在一起，堅決捍衛民主。外交部官方帳號則轉發賴清德該篇貼文並表示，蕭美琴在演講中強調台灣對基於規則的國際秩序和民主的共同承諾，感謝世界各國議會友人與台灣站在一起。

副總統蕭美琴重申台灣對全球的重要性。（取自IPAC社群媒體X官方帳號）

蕭美琴：應IPAC邀請到歐洲議會，對台灣意義重大

蕭美琴昨日於演講中表示，有機會應IPAC邀請到歐洲議會，對台灣人民來說意義重大，從3年前她在美國華府為IPAC舉辦宴會，到去年在台北重逢，再到今年在布魯塞爾再聚，她始終感受到自己與IPAC間獨特的連結，而這份連結，源自彼此對於守護民主價值和永續和平的共同使命感。而她此次不僅代表台灣政府，更代表深深信守相同民主理念、與世界各民主國家議會脈動相連的社會聲音。

蕭美琴說，在日漸分裂、動盪、威權主義崛起的時代裡，這場峰會所傳達的意義格外重要，民主國家彼此縱然相隔千里，也從不孤單，且不但在價值上不孤單，在挑戰中不孤單，更重要的是，在維護共同價值的責任上比肩同行。她提到，台灣與歐洲的夥伴關係奠基於深厚共同基礎，雙方都有多元社會，重視公開討論、政府問責、公平選舉，以及信仰與言論自由，並堅信真相不應由演算法或獨裁者所決定，同時國際規範不是可以任意挑選的選項，而是和平共存的基石。

蕭美琴指出，歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建構民主，這些不同的歷史導向有關和平、尊嚴與韌性的共同承諾。而這場峰會不僅是一場歐洲的論壇，更是一個具有全球意義的時刻，匯聚來自各個地區的成員，共同認識到開放社會所面臨緊迫而共同的挑戰，包括軍事施壓與灰色地帶脅迫行動、網路攻擊與假訊息操作、以經濟手段作為施壓工具迫使政治屈從、包含實體或數位層面的基礎設施破壞，以及意圖破壞社會團結與公眾信任的外來勢力干預。

副總統蕭美琴7日現身位於比利時首府布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟舉辦的年度峰會。（取自IPAC社群媒體X官方帳號）

曝台歐面臨共同威脅 蕭美琴：經濟韌性是優先議題

蕭美琴續指，前述威脅運用同套劇本，圖謀透過分化、破壞穩定與詆毀民主體系來擴張其影響力，而民主國家正處於一場長期的競爭之中，目的不是爭奪主導權，而是為了維護以和平合作、以非武力或脅迫手段規則為基礎的國際秩序。面對中國在區域中日漸擴張的軍事與安全壓力，台灣致力於持續提升國防投資，目標是在2030年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%，但台灣也深知安全不僅關乎軍事力量，更起源於國家內部的韌性，因此也正建構「全社會韌性」。

蕭美琴提到，台灣與歐洲當前所共同面臨挑戰的鮮明案例，包括海底電纜被切斷，以及每日收到持續性的網路攻擊，類似情事在世界各地不斷發生，包括在布魯塞爾，這已不僅是技術問題，更是韌性面臨試煉，有賴共同合作來加以因應，因此台灣正積極推動建構備用衛星通訊系統、訓練社區的緊急應變能力、強化基礎設施抵禦網路和實體攻擊威脅的能力、投資能源韌性與智慧電網，以及發展強化媒體識讀和批判性思考的公民教育，同時團結中央與地方政府、民間企業與機構的力量。

蕭美琴也談及經濟韌性，並稱此為台歐共同的優先議題，近年在全球受到疫情、供應鏈中斷及地緣政治壓力衝擊下，清楚認知到經濟安全就是國家安全，而台灣與其全球夥伴正致力推動供應鏈的多元化，投資戰略性產業，並降低系統脆弱性。除了半導體，台灣也在關鍵藥物原料、生醫產品、能源科技、人工智慧、軍工產業、跨世代通訊等領域與全球夥伴合作，強化可信賴的生態體系，且台灣的貢獻不僅止於製造領域，帶來的是高標準、開放的夥伴關係，以及深厚的技術專業。

蕭美琴：全球繁榮有賴於強韌和自由的台灣

「台灣不僅具有重要性，更是全球關於和平、繁榮與民主未來對話中不可或缺的一部分」。蕭美琴細述，台灣之所以重要有至少3個核心理由。首先，台灣有蓬勃的民主制度，證明民主能在亞洲茁壯發展；其次，台灣是全球經濟的關鍵要角，在全球科技供應鏈的緊密網絡扮演關鍵角色，兩岸穩定不僅是區域議題，更是全球繁榮的基石；第三，台灣是負責任的國際夥伴，儘管被排除在國際組織之外，台灣依然挺身而出，蕭美琴強調，「國際體系的完整與全球的繁榮，都有賴於一個強韌和自由的台灣」。​

蕭美琴也提出4面向的行動呼籲，盼深化與IPAC成員的合作，包括貿易與科技合作、全社會韌性、包容的全球參與，繼續支持台灣有意義參與國際組織，以及表態反對任何企圖以武力片面改變台海和平與穩定現狀的行為。她強調，這些並非施予的恩惠，而是建設性的夥伴關係，「一個更強韌的台灣，代表著更穩定的印太地區，而穩定的印太，則意味著一個更安全的世界」。​

談到國際參與，蕭美琴直言「對台灣人民來說總是困難重重」，台灣始終致力於成為世界上的良善力量，對IPAC成員長期以來的支持，台灣表達誠摯的感謝，「我們不僅只求生存—更要讓民主茁壯發展。我們不只是捍衛現狀，而是在塑造我們所期盼的未來，一個自由的人民與社會更加聯結、更加團結、更有能力，且當然更為強壯的世界。台灣已準備好與各位攜手合作。讓我們共同確保，自由不僅得以延續—更能最終勝利」。​

