蕭美琴赴歐洲議會「中國使團氣炸」 賴清德：台灣堅定與歐洲站在一起
副總統蕭美琴7日攜手外交部長林佳龍踏入歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，並公開發表演說，引發中華人民共和國駐歐盟使團強烈反彈，連用4次嚴重，表達強烈憤慨、堅決反對，並稱已向歐方提出嚴正交涉。不過，總統賴清德今（8）日下午強調，台灣將堅定與歐洲及其他志同道合的友人站在一起，堅決捍衛民主。
蕭美琴與林佳龍5日午後在國內即無公開行程，消失於公眾視野2天後，昨日無預警現身位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，以「台灣：世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。一行人預計明日清晨6時許搭機返抵桃園機場，由外交部政務次長吳志中接機，蕭美琴預計將在國賓門簡短發表談話。
中國駐歐盟使團今日上午8時許在官網發布「答記者問」，以「反華組織」稱呼IPAC，並痛批歐洲議會不顧中方強烈反對、嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會，並進行「台獨分裂活動」，中國使團強調，「此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重沖擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」。中國嚴正敦促歐方恪守「一中原則」，停止為台獨「撐腰張目」、發出錯誤訊號，維護中歐關係大局。
不過，賴清德今日下午透過社群媒體X，轉發IPAC官方帳號昨日發布蕭美琴與會的貼文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭美琴發表演說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他志同道合的友人站在一起，堅決捍衛民主。外交部官方帳號則轉發賴清德該篇貼文並表示，蕭美琴在演講中強調台灣對基於規則的國際秩序和民主的共同承諾，感謝世界各國議會友人與台灣站在一起。
蕭美琴：應IPAC邀請到歐洲議會，對台灣意義重大
蕭美琴昨日於演講中表示，有機會應IPAC邀請到歐洲議會，對台灣人民來說意義重大，從3年前她在美國華府為IPAC舉辦宴會，到去年在台北重逢，再到今年在布魯塞爾再聚，她始終感受到自己與IPAC間獨特的連結，而這份連結，源自彼此對於守護民主價值和永續和平的共同使命感。而她此次不僅代表台灣政府，更代表深深信守相同民主理念、與世界各民主國家議會脈動相連的社會聲音。
蕭美琴說，在日漸分裂、動盪、威權主義崛起的時代裡，這場峰會所傳達的意義格外重要，民主國家彼此縱然相隔千里，也從不孤單，且不但在價值上不孤單，在挑戰中不孤單，更重要的是，在維護共同價值的責任上比肩同行。她提到，台灣與歐洲的夥伴關係奠基於深厚共同基礎，雙方都有多元社會，重視公開討論、政府問責、公平選舉，以及信仰與言論自由，並堅信真相不應由演算法或獨裁者所決定，同時國際規範不是可以任意挑選的選項，而是和平共存的基石。
蕭美琴指出，歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建構民主，這些不同的歷史導向有關和平、尊嚴與韌性的共同承諾。而這場峰會不僅是一場歐洲的論壇，更是一個具有全球意義的時刻，匯聚來自各個地區的成員，共同認識到開放社會所面臨緊迫而共同的挑戰，包括軍事施壓與灰色地帶脅迫行動、網路攻擊與假訊息操作、以經濟手段作為施壓工具迫使政治屈從、包含實體或數位層面的基礎設施破壞，以及意圖破壞社會團結與公眾信任的外來勢力干預。
曝台歐面臨共同威脅 蕭美琴：經濟韌性是優先議題
蕭美琴續指，前述威脅運用同套劇本，圖謀透過分化、破壞穩定與詆毀民主體系來擴張其影響力，而民主國家正處於一場長期的競爭之中，目的不是爭奪主導權，而是為了維護以和平合作、以非武力或脅迫手段規則為基礎的國際秩序。面對中國在區域中日漸擴張的軍事與安全壓力，台灣致力於持續提升國防投資，目標是在2030年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%，但台灣也深知安全不僅關乎軍事力量，更起源於國家內部的韌性，因此也正建構「全社會韌性」。
蕭美琴提到，台灣與歐洲當前所共同面臨挑戰的鮮明案例，包括海底電纜被切斷，以及每日收到持續性的網路攻擊，類似情事在世界各地不斷發生，包括在布魯塞爾，這已不僅是技術問題，更是韌性面臨試煉，有賴共同合作來加以因應，因此台灣正積極推動建構備用衛星通訊系統、訓練社區的緊急應變能力、強化基礎設施抵禦網路和實體攻擊威脅的能力、投資能源韌性與智慧電網，以及發展強化媒體識讀和批判性思考的公民教育，同時團結中央與地方政府、民間企業與機構的力量。
蕭美琴也談及經濟韌性，並稱此為台歐共同的優先議題，近年在全球受到疫情、供應鏈中斷及地緣政治壓力衝擊下，清楚認知到經濟安全就是國家安全，而台灣與其全球夥伴正致力推動供應鏈的多元化，投資戰略性產業，並降低系統脆弱性。除了半導體，台灣也在關鍵藥物原料、生醫產品、能源科技、人工智慧、軍工產業、跨世代通訊等領域與全球夥伴合作，強化可信賴的生態體系，且台灣的貢獻不僅止於製造領域，帶來的是高標準、開放的夥伴關係，以及深厚的技術專業。
蕭美琴：全球繁榮有賴於強韌和自由的台灣
「台灣不僅具有重要性，更是全球關於和平、繁榮與民主未來對話中不可或缺的一部分」。蕭美琴細述，台灣之所以重要有至少3個核心理由。首先，台灣有蓬勃的民主制度，證明民主能在亞洲茁壯發展；其次，台灣是全球經濟的關鍵要角，在全球科技供應鏈的緊密網絡扮演關鍵角色，兩岸穩定不僅是區域議題，更是全球繁榮的基石；第三，台灣是負責任的國際夥伴，儘管被排除在國際組織之外，台灣依然挺身而出，蕭美琴強調，「國際體系的完整與全球的繁榮，都有賴於一個強韌和自由的台灣」。
蕭美琴也提出4面向的行動呼籲，盼深化與IPAC成員的合作，包括貿易與科技合作、全社會韌性、包容的全球參與，繼續支持台灣有意義參與國際組織，以及表態反對任何企圖以武力片面改變台海和平與穩定現狀的行為。她強調，這些並非施予的恩惠，而是建設性的夥伴關係，「一個更強韌的台灣，代表著更穩定的印太地區，而穩定的印太，則意味著一個更安全的世界」。
談到國際參與，蕭美琴直言「對台灣人民來說總是困難重重」，台灣始終致力於成為世界上的良善力量，對IPAC成員長期以來的支持，台灣表達誠摯的感謝，「我們不僅只求生存—更要讓民主茁壯發展。我們不只是捍衛現狀，而是在塑造我們所期盼的未來，一個自由的人民與社會更加聯結、更加團結、更有能力，且當然更為強壯的世界。台灣已準備好與各位攜手合作。讓我們共同確保，自由不僅得以延續—更能最終勝利」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
蕭美琴登歐洲議會演說！中國怒喊「不顧我們強烈反對」：強烈憤慨
台灣外交重大突破！副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會發表演說，獲得各國國會議員掌聲。但這讓中國駐歐盟使團爆氣，今（8）日指控對方是反華組織，還怒喊，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
陪蕭美琴訪歐仍心繫「台灣豬」 林佳龍迫不及待想回國點這組套餐
台中梧棲養豬場日前爆發非洲豬瘟，確認疫情屬單一案例、無擴散風險後，長達15天禁運禁宰令終於7日解除，儘管外交部長林佳龍正陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，預計9日清晨才會返抵國門，但仍心繫「台灣豬」。林佳龍今（8）日傍晚上機前透過臉書發文表示，對守護台灣豬取得階段性成果感到高興，已迫不及待想點一組套餐，並提及台灣豬不只是國人健康蛋白質，更是「外交神隊友」。林佳龍與......風傳媒 ・ 1 小時前
「沒能幫他推輪椅…」高市早苗談丈夫授勳遺憾 40萬人淚讚：真正的領袖
據日本媒體今天（11/8）報導，日本首相高市早苗的丈夫將獲頒「旭日大綬章」，高市發文表示，授勳當天她必須到國會備詢，「沒辦法幫他推輪椅上斜坡」，這則貼文已獲超過40萬點讚，網友感動地表示，高市是位「真正的領袖」。太報 ・ 7 小時前
黃仁勳旋風訪台目的曝光 魏哲家：他來要更多晶片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午參與台積電運動會，他在離開台積電運動會現場時表示，接下來「要回家了，我已經出差3個星期了」。對於兩人聊了什麼？台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
台中IKEA吃爐烤牛「生到嚇到」！情侶控吃完嚴重上吐下瀉…食安處要查了
台中IKEA疑似發生食安疑慮，有民眾指控6日晚上和未婚妻去用餐，點了一份爐烤牛，結果牛肉疑似沒烤熟，他們看到「這麼生有嚇到」，因為不想浪費還是吃光，結果兩人回家後嚴重上吐下瀉。對此，台中食安處表示目前尚未接獲醫院通報，但已啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若有違反食安法規定項目又未改善，最重可罰2億元，後續將持續關注通報情況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
康乃爾大學付18.6億元與川普政府和解 以恢復聯邦經費
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國康奈爾大學（Cornell University）今天表示，已同意支付6000萬美元（約新台幣18億6000萬元）解決與川普政府的紛爭，使其能恢復獲得2億5000萬美元聯邦政府資金。中央社 ・ 7 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 蔡正元看不下去：國民黨從今改名「投降黨」
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，然而，追思名單中赫見中共安插在國府內部的最高階共諜將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文昨（7）日回應這是希望兩岸和解、和平之舉。對此，前立委蔡正元看不下去直呼，國民黨從此改名為 「中國國民投降黨」，可能更名符其實。 蔡正元今日下午在臉書發文表示，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時所......風傳媒 ・ 5 小時前
喝水有時刻表！ 中醫揭「8黃金時段」助排毒、瘦身
中醫皮膚科專科醫師「艾莉絲」在臉書粉專發影片建議喝水的「黃金時間點」，提醒民眾千萬不要亂喝水，要在黃金時間補充水分，不僅可促進身體排毒，還能幫助瘦身，是維持健康的絕佳方式。艾莉絲指出，第一杯水可以在早上起床後到早餐前飲用，「經過一整晚的睡眠後，身體會處於...CTWANT ・ 1 天前
現身歐洲議會！蕭美琴IPAC峰會演說全球矚目 賴清德震撼發聲了
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統賴清德今（8）日也在X平台發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。民視 ・ 10 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
新幹線有熊！ 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲
11月8日下午，一隻滯留在山形縣新庄市JR新庄站內新幹線車庫的熊，已於下午4時左右被誘捕籠捕獲。受此影響，山形新幹線的部分列車區間停駛。太報 ・ 8 小時前
全球聚焦台灣！蔡英文深夜啟程接力訪歐 被問蕭美琴外交突破反應曝
即時中心／顏一軒報導前總統蔡英文今（8）日深夜啟程訪歐，搭乘華航CI-61班機，飛往德國第五大城市美茵河畔法蘭克福（Frankfurt am Main），應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）。蔡英文稍早現身桃園國際機場，面對記者喊話詢問對副總統蕭美琴外交突破一事，她並未多做回應，僅揮手對鏡頭致意，隨後在維安人員陪同下爬樓梯上樓。民視 ・ 1 小時前
黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包
出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪...聯合新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗遺憾無法陪夫領勳章 感性吐露「沒能幫他推輪椅上斜坡」惹哭全日本
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗昨（7）日在社群平台X上發文，透露丈夫山本拓將於 11 日接受「旭日大綬章」勳章，但她因需赴國會備詢，無法陪伴出席並「幫他推輪椅上斜坡」，一席話引發全國熱議。網友不僅祝賀山本拓獲勳，也被這段樸實而真摯的情感深深打動。 根據《FNN》報導，山本拓曾任農林水產副大臣、多次擔任眾議院委員長，原定於今年春季接受勳章，但今年2月不幸中風，經過長期復健後身體狀況逐漸恢復，終於得以在秋季受勳。 高市早苗在貼文中表示，授勳是石破茂內閣時期即已決定，與她現任首相職務無關。她坦言，雖為國事繁忙，仍對無法親自陪伴丈夫出席典禮感到遺憾，但山本拓鼓勵她「妳去好好工作吧」，讓她得以全心投入公務。 許多日本網友留言表示：「讀到她說『沒辦法幫他推輪椅上斜坡』那句時，胸口一陣酸楚。即使身為首相，她也和我們一樣是個平凡的人，有時也希望能在重要的日子與摯愛共度。」 另一位網友提到自己在YouTube上看到的短片，感嘆：「她在國民面前總是笑著面對一切，若是一般人早已撐不住。高市首相真的很堅強，也希望她能好好休息。」 也有人留言寫道：「國民都理解授勳的程序，請首相放心。雖然不能陪丈夫一起新頭殼 ・ 5 小時前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 7 小時前
快問快答大讚台灣味 賴清德吃「滿漢全席」：台灣豬回來了
台灣日前因爆發非洲豬瘟導致豬隻禁宰、禁運15天，如今禁令已解除，總統賴清德今天（8日）在臉書發文表示「台灣豬回來了」。他還PO出一支「快問快答」影片，向大家分享他喜歡的滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等小吃，邀請國人一起用行動支持台灣豬。中天新聞網 ・ 7 小時前
關稅大錘下美國需求減弱 中國出口表現2月份以來最糟
中國對外出口下滑。分析認為，這不單是由於美國，也是因為全球經濟放緩。規避特朗普關稅產生的提前效應逐漸過去，預計中國今年第四季度以及明年上半年將更為艱難。德國之聲 ・ 1 天前
威脅擴大！中國「福建號」航母正式服役 恐形成「全年無休」壓迫模式
即時中心／林耿郁報導中國解放軍第三艘航母「福建號」昨（7）日正式編入海軍序列，象徵北京在航母技術與遠洋戰力上邁入新階段。福建號搭載電磁彈射系統，可起降艦載預警機、隱形戰機，對台灣及周邊海域的空中預警、打擊能力形成實質威壓；習近平更表示，這三艘航母必將為「祖國統一」做出貢獻。民視 ・ 17 小時前
禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠
豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...聯合新聞網 ・ 1 天前
中國信託交易異常！用戶怨「ATM沒吐錢卻扣款」 官方緊急回應
中國信託商業銀行昨日晚間至今（8）日凌晨驚傳系統大當機，造成ATM、網路銀行及行動支付服務大受影響，不少用戶無法匯款、提款或完成刷卡交易。多名民眾在社群平台抱怨，系統出現「交易失敗」、「連線逾時」等訊息，連Line Pay、Apple Pay等行動支付工具也同步失效。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前