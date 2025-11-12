蕭美琴赴歐洲議會！陳水扁盼賴清德1成就
[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴日前現身歐洲議會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。對此，前總統陳水扁今（11）日也表達祝賀，同時表示，「期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！」
「期待賴總統成為在歐洲議會演說的第一人！」陳水扁表示，「國際自由聯盟」2001年決議頒贈阿扁總統「2001自由獎」，歷年著名受獎者有捷克總統哈維爾、菲律賓前總統柯拉蓉及緬甸民主運動領袖翁山蘇姬等人。
陳水扁指出，歐洲議會曾依自由黨團提議，無異議通過歡迎他來位在法國史特拉斯堡的歐洲議會領獎的決議，礙於歐盟不給簽證，改由夫人吳淑珍（扁嫂）代領；他提到，頒獎典禮在2001年11月14日於法國史特拉斯堡歐洲議會大廳舉行，由自由黨團主席主持，扁嫂領獎後立即前往捷克進行訪問，受到捷克總統哈維爾夫婦熱情款待，並促成哈維爾總統卸任後訪問台灣，奠定台捷關係的友好基礎。
陳水扁說，歐洲議會主席聯席會議2003年3月13日正式邀請他出席3月26日會議，他收到邀請函，因中國蠻橫打壓而未克成行，1999年12月的歐洲之行，他就去了歐洲議會自由黨團會議演講，隨後還會見歐洲議會外交委員會主席布洛克；2007年9月13日他與歐洲議會議員視訊會議，舉行主題為「聯合國與台灣民主」的對談。
陳水扁說，恭喜蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席邀請，成功在歐洲議會演說，「期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
反觀蕭美赴歐演說！她轟鄭麗文到共諜活動：一個台灣兩個世界
綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁：許智傑也不錯別把他當塑膠
戴資穎宣布退役！陳其邁喊：心中永遠的球后、高雄永遠的驕傲
其他人也在看
不妙連日豪雨突聞斷裂聲 屋主目睹50年老屋坍塌
颱風外圍環流帶來豪雨，台東市一棟50年老屋突然倒塌，幸無人員傷亡！原來這棟正在改建的老房子，因連日豪雨導致地基土質鬆動，屋主聽到「啪啪」聲響，眼睜睜看著房子在面前坍塌成斷垣殘壁。除了房屋倒塌，台東多處也傳出災情，土坂對外道路大面積坍方中斷，太麻里溪下游溪水暴漲溢堤。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
還有「3個人」沒來！民進黨初選登記遇鳳凰颱風 「這天」若停班將順延
民進黨2026嘉義縣、台南市、高雄市長初選本月10日至14日開放領表登記，目前表態爭取提名者，僅剩陳亭妃、許智傑、林岱樺未登記完成。由於鳳凰颱風來襲，民進黨中央黨部今（11）日發出通知給3縣市地方黨部，表示若11月14日初選登記末日，政府機關發布停止上班資訊，將比照《公職人員選舉罷免法》規定，延長至11月17日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
既生龍、何生燮？林佳龍談與吳釗燮合作：應該相當愉快
[Newtalk新聞] 國民黨團與媒體近日都指出，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍兩人有嫌隙。對此，林佳龍今（12）日表示，兩個人合作應該相當愉快。他強調，自己把外交部長做好，國安會也會更好，「我們都是政府的團隊」。 林佳龍日前接受Yahoo TV節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，節目今日中午播出。談及與吳釗燮的關係，他說，兩人已經認識很久，且都在國安會、外交部做過。 至於被藍營講成「既生龍、何生燮」，林佳龍表示，那都是想要挑撥離間，他與吳釗燮是分工合作，他擔任外交部長是秉持總統職權與憲政角色。他說，他把外交部長做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會好，「我們都是政府的團隊」。 主持人追問，兩個人還是合作愉快？林佳龍說，應該相當愉快。他說，每一個人的作風或角色不一樣，而他自己是現在是外交部長，就把這個角色做好，這樣對國安團隊也會很好，他也希望壯大外交部，就是壯大台灣。 談及之前力挺民進黨立委林岱樺風波，林佳龍表示，他是挺制度，民主對他來說就是確保每個人能夠為自己說話。他不怕被罵爆，從學生時代推翻國民黨戒嚴威權統治，就是少數派。因此，他覺得很多事情不要陰謀化，而是發生問題的時候，新頭殼 ・ 1 天前
海軍反潛飛官連爆3起飛安爭議 艦指部道歉了
海軍反潛航空指揮部遭踢爆接連發生3起飛安爭議，包含飛官待命出勤，卻違規喝酒，且主管知悉未解除任務、飛官開刀卻因擔心影響獎金，在尚未復原的情況下連飛2天、執行高強度任務時，離開駕駛席至機身後方如廁，引發議論。海軍艦隊指揮部今對此回應，酒測爭議已檢討議處、術後飛行已在調查釐清中，至於離席如廁部分已暫停當事人飛行任務派遣。中時新聞網 ・ 1 天前
南投脫鉤沒放假 學生自製「熱愛學習」立牌師生苦笑
鳳凰颱風來襲，中部各縣市都放颱風假，但南投縣這次卻「脫鉤」正常上班上課，有學生家住台中、在南投就學，只能請爸媽載他來上課，另外有住彰化的學生，自己騎電動自行車來，而暨大附中，還有學生在座位放了一塊自製...華視 ・ 20 小時前
再次對決蔡易餘！黃榮利盼：嘉義年年發現金
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選登記開跑，議員黃榮利今（11）日下午赴民進黨中央登記初選，將對決綠委蔡易餘。黃榮利受訪時表示，他比蔡易餘更有行政經驗、財務歷...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
11/12 出征WBC經典賽？ 陳傑憲評估傷勢十二月回覆｜凱基證券運動Studio
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 / @vlsports ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【 / 】 ✎緯來體育台官方粉絲團【 / vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 20 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 22 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 4 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
颱風國軍救災兩棲突擊車壓毀民車 顧立雄：國防部負責 官兵無賠償責任
颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀兩輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 23 小時前
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 22 小時前