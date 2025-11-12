蕭美琴赴歐洲議會！陳水扁盼賴清德1成就

▲陳水扁回憶，2001年獲得自由獎，由妻子吳淑珍代領。（圖／陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴日前現身歐洲議會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。對此，前總統陳水扁今（11）日也表達祝賀，同時表示，「期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！」

「期待賴總統成為在歐洲議會演說的第一人！」陳水扁表示，「國際自由聯盟」2001年決議頒贈阿扁總統「2001自由獎」，歷年著名受獎者有捷克總統哈維爾、菲律賓前總統柯拉蓉及緬甸民主運動領袖翁山蘇姬等人。

廣告 廣告

陳水扁指出，歐洲議會曾依自由黨團提議，無異議通過歡迎他來位在法國史特拉斯堡的歐洲議會領獎的決議，礙於歐盟不給簽證，改由夫人吳淑珍（扁嫂）代領；他提到，頒獎典禮在2001年11月14日於法國史特拉斯堡歐洲議會大廳舉行，由自由黨團主席主持，扁嫂領獎後立即前往捷克進行訪問，受到捷克總統哈維爾夫婦熱情款待，並促成哈維爾總統卸任後訪問台灣，奠定台捷關係的友好基礎。

陳水扁說，歐洲議會主席聯席會議2003年3月13日正式邀請他出席3月26日會議，他收到邀請函，因中國蠻橫打壓而未克成行，1999年12月的歐洲之行，他就去了歐洲議會自由黨團會議演講，隨後還會見歐洲議會外交委員會主席布洛克；2007年9月13日他與歐洲議會議員視訊會議，舉行主題為「聯合國與台灣民主」的對談。

陳水扁說，恭喜蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席邀請，成功在歐洲議會演說，「期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

反觀蕭美赴歐演說！她轟鄭麗文到共諜活動：一個台灣兩個世界

綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁：許智傑也不錯別把他當塑膠

戴資穎宣布退役！陳其邁喊：心中永遠的球后、高雄永遠的驕傲