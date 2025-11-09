蕭美琴赴歐演說今返國 蔡英文訪德「接力外交」

副總統蕭美琴在歐洲議會演說時表示，「感謝IPAC讓我有榮幸在歐洲議會出席，這對我們、對台灣人民意義重大。」

出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，副總統蕭美琴9日返抵國門，此行旋風式赴歐洲議會發表演說，不只跟各國議員交換心得，最後還全場大合影，交流氣氛熱絡，蕭美琴強調「台灣是動盪世界中值得信賴的夥伴」。

現身歐洲議會發表IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮仰賴自由台灣

IPAC是什麼？

蕭美琴說：「台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會，更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰當中，也要一步一步開創我們的道路。」

廣告 廣告

蕭美琴歐洲行創下我國副元首訪問非邦交國的新紀錄，在抵達機場時，先由比利時眾議院外委會主委范何芙接機，並由IPAC兩位共同主席在歐洲議會外迎接，一起進入歐洲議會大樓進行演講，凸顯台歐關係邁入新階段。

總統賴清德也在臉書發文，感謝IPAC邀請我國副總統，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

前總統蔡英文8日晚間啟程前往德國，應邀出席「柏林自由會議」，預定10日將發表專題演說，她還在臉書發文，強調「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」。

學者分析，由於俄烏戰爭跟中國商品大量傾銷歐洲等因素，讓歐洲跟中國關係趨向僵化，反倒成為台灣前進歐洲的契機。

政大東亞所名譽教授丁樹範認為，「當他們對中國不再有幻想的時候，當然他們會用非常實際的方式來處理跟中國的關係，這些東西都是開啟了我們跟歐洲關係的一個機會。」

民進黨秘書長徐國勇說道，「中國什麼都不開心，也只有讓它繼續不開心下去吧。」

蕭美琴親赴IPAC演說，中國駐歐盟使團反彈，不過學者認為，很多歐洲議會議員都是IPAC會員，借用歐洲議會場地舉辦活動很正常，蕭美琴此行不只顯示台歐關係有實質進展，同時也是歐洲多國對北京的表態，台灣要把握機會，跟歐洲深化交流。