蕭美琴赴歐演說花80億換的？總統府駁斥：已報警

針對副總統蕭美琴於7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表專題演說，達成重大外交突破。有網友在社群媒體傳播，指法國BBC報導台灣捐贈80億元，交換蕭美琴的赴歐演講，總統府今（9日）發聲明駁斥，並強調已通知警政單位依法調查處理，籲外界勿轉傳未經查證的訊息。

總統府發言人郭雅慧指出，有關網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事，關內容實屬惡意捏造，絕非事實。

郭雅慧強調，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

