蕭美琴赴歐演說過程保密 賴總統多次開會掌握進度

副總統蕭美琴應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請赴歐洲議會發表演說，今天上午返台。外交官員透露，外交部長林佳龍一個月前獲悉這項邀請，賴清德總統全力支持並主持籌畫會議，下達「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻」的目標；全案接洽高度保密，直到最後一刻蕭美琴才知曉是親赴歐洲議會演說。

外交官員表示，蕭美琴由林佳龍陪同進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，創下我國副元首訪問非邦交國的新紀錄，凸顯台歐關係邁入新階段；面對中國在國際進行各種認知作戰與外交打壓，賴總統向外交部下達「打團體戰、精銳盡出」的指令，「只要有機會，務必全力促成前總統蔡英文、前副總統陳建仁以卸任元首身分出席國際場合」。

回顧全案背景，蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta邀請發表演說，據了解，林佳龍一個多月前獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，向賴總統報告並獲全力支持。

官員指出，事涉機敏，為確保蕭美琴順利成行，直到行程規畫完備，且相關單位評估與許可都完成後，才向蕭完整報告；在賴總統主持專案行前會議前，蕭美琴都以為是透過視訊方式演說，直到最後階段才得知她將親赴布魯塞爾會場。

官員指出，外交團隊過程中嚴防中國施壓，一度傳出中方掌握動態並向歐盟抗議，讓外交團隊戒慎恐懼；賴總統全程掌握狀況，給予多項指示，並為此設下「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻」的目標。

官員點出與過去不同之處，他說，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，然而這次相關單位甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

官員指出，林佳龍上任外長以來四度訪問歐洲，還在聯大期間赴紐約出席非官方周邊活動，奠定信任與溝通基礎，綜合賴總統的價值外交理念，以及林佳龍推動的三鏈戰略，台灣積極對歐洲傳遞「台灣能夠做出貢獻」的訊號，使歐洲各國對台態度產生明顯改變，促成我國副總統的訪問，也拓展未來台灣元首外交的更多可能性。

林佳龍在稍早前透過臉書表示，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是台灣共同的榮耀，當蕭美琴站上歐洲議會的講台，很多人都流下眼淚，他相信在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性。

