蕭美琴赴歐演說遭抹黑「捐80億歐元換上台」 王浩宇揭107個造謠帳號

副總統蕭美琴日前應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會發表演講，但網路上卻出現造謠文章稱「法國BBC報導，是因台灣捐了80億歐元，才讓蕭美琴上台」。此外，民進黨前議員王浩宇更揭露，他目前就發現，造謠的帳號超過100個。

對此，總統府發言人郭雅慧強調，該篇內容為惡意造假，「假的，絕非事實」。總統府已通知警政單位依法調查處理，呼籲外界勿輕信或轉傳不實訊息。

王浩宇揭假帳號網軍行動 AI爬文發現107個造謠帳號

前民進黨議員王浩宇昨（9日）在Threads發文指出，他透過AI爬文整理相關貼文與分享帳號，初步已查出107個帳號涉傳散假訊息，「這幾天會全部完成檢舉」。

主嫌帳號遭肉搜 網友揭開多重身分資訊

而在眾多帳號中，最受關注的「caffrey802」更被網友肉搜，不僅社群帳號全遭公開，連LINE帳號及車牌號碼都被曝光，引發社群對散布假消息行為的譴責與討論。

