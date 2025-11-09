蕭美琴赴歐演說遭造謠「80億換來的」 范雲怒斥「假消息可恥」

范雲。（資料畫面）

副總統蕭美琴受邀赴歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，網路卻流傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的假訊息。IPAC共同主席、民進黨立委范雲今（9）日怒斥「假消息、可恥」，稱此假訊息完全抹黑台灣外交團隊的努力。她指出，IPAC由43國、近300名跨黨派國會議員組成，長期關注台海和平，並推動友台提案，其決策無法被金錢影響。范雲反批，真正以金錢收買、介入他國政治的，是中共政權，不應以虛假謠言傷害台灣外交工作。

范雲強調，這不只是假訊息，更是惡意的攻擊。完全抹殺、抹黑辛苦外交人員，背後默默的努力。范雲表示，真正會用金錢影響、收買他國政治和政治人物的，就是中共政權。

范雲指出，IPAC由43 國國會及歐洲議會、近 300 名跨黨派國會議員組成。IPAC 長期支持台灣，關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第 2758 號決議。IPAC 去（2024）年在台北高峰會通過的模範決議，更已成為近10國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。

范雲續指，IPAC是國際最大跨國議會聯盟，更是全球唯一以對抗中國擴張為宗旨的國際組織。蕭美琴副總統本次受歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會場地所舉辦的高峰會向超過50名跨國、跨黨派國會議員演說，本身就意義非凡。

范雲指出，IPAC和歐洲議會都是由具有民意基礎的國會議員組成，絕對不是金錢能夠影響的。這是徹徹底底的假消息和攻擊，不該以此抹殺臺灣外交人員背後的努力。范雲更強調，真正會用金錢收買、影響他國政治決策或政治人物的，就是中共政權，這也是本次IPAC高峰會中，大家提出的嚴肅課題。





