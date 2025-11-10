蕭美琴赴歐演說！網捏造「捐80億歐元換上台」 他用一照片狠打臉

謝志偉po出當地維安照，反擊網路謠言。（翻攝謝志偉臉書）

副總統蕭美琴赴歐洲議會發表演說，遭網友造謠稱台灣捐千億元換上台演講，除總統府點出這是造謠外，駐歐盟代表謝志偉po出一張當地維安照要謠言閉嘴，「為何有此維安？中國要怪自己！」。

蕭美琴赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會發表演講，被視為外交一大突破，但有網友造謠稱「法國bbc報導台灣捐了80億歐元換上台噴口水」，總統府轟造謠並已請警政單位調查。

謝志偉發文，po出一張他與當地維安人員的合照，要酸民們看看這張照片，「各種謠言請閉嘴！」。

不僅如此，謝志偉還原拍下這張照片原因，他當時向維安人員說「有可能放社群媒體」，維安人員則笑著答應和照，還有人跟他一起竪起大姆指。

中國去年跟監險撞蕭美琴 謝志偉：今以文明動作預防野蠻行為

謝志偉表示，前後警車開道等維安動作都是公開的，因此放此照片無礙默契，他也指出「為何有此維安？中國要怪自己！」，尤其是去年中國派人騷擾訪問布拉格的蕭美琴，因此，這次人家以「文明動作」預防「野蠻行為」，無關政治，有關價值。

謝志偉也預判說，有人可能還要問「人哪裡找的，制服哪裡租的」，直言「你們想汚衊台灣人的堅靱，結果在羞辱別的文明國家，知道嗎？！」。

