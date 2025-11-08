蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界

記者楊士誼／台北報導

副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」

吳思瑤指出，這是同一天發生的事。蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議；鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動。「多麼不容易！」吳思瑤說，蕭美琴以台灣副總統身份踏上歐洲，更是首次台灣元首在國際重要組織發表演說。這是突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。

廣告 廣告

「多麼不可思議！」吳思瑤也表示，鄭麗文要去參加祭拜「叛國投共」共諜的追思活動，把白色恐怖染紅了，把中華民國出賣了。這是毀滅式的國家危機，帶給台灣社會莫大的羞辱。「一個台灣，兩個世界！」

更多三立新聞網報導

蕭美琴驚喜現身IPAC峰會演說 賴清德發聲：台灣將堅決守護民主

洪浦釗觀點》布魯塞爾的掌聲與東京的答詢：台灣走進全球秩序的核心時刻

台灣外交大突破！不只蕭美琴 蔡英文將赴柏林自由會議演說

快訊／登歐洲議會演說引全球關注 蕭美琴9日上午抵台將發表談話

