蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界
記者楊士誼／台北報導
副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」
吳思瑤指出，這是同一天發生的事。蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議；鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動。「多麼不容易！」吳思瑤說，蕭美琴以台灣副總統身份踏上歐洲，更是首次台灣元首在國際重要組織發表演說。這是突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。
「多麼不可思議！」吳思瑤也表示，鄭麗文要去參加祭拜「叛國投共」共諜的追思活動，把白色恐怖染紅了，把中華民國出賣了。這是毀滅式的國家危機，帶給台灣社會莫大的羞辱。「一個台灣，兩個世界！」
