蕭美琴赴歐議會演說 中國駐歐使團氣跳腳：一中原則！

副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。 圖：翻攝自Taiwán en Colombia臉書

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在比利時布魯塞爾的歐洲議會發表專題演說，成為台灣近年來首位在外國國會正式演講的副總統級官員。此舉引發北京強烈不滿，中國駐歐盟使團今（8）日發布聲明，指責歐方「為台獨行徑撐腰張目」，並聲明已向歐洲聯盟提出嚴正交涉。

蕭美琴此行是在外交部長林佳龍的陪同下，赴歐出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。她以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，強調「台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要」，並指出「更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區，而穩定的印太地區，則帶來更安全的世界」。

會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 圖：翻攝自Taiwán en Colombia臉書

蕭美琴在演說中重申，台灣是多元、開放且民主的社會，珍視公開對話、公平選舉與信仰及言論自由，並強調「真理不是由演算法或獨裁者決定，國際規則也不是菜單，而是和平共存的基礎」。她表示，民主國家相信自由政治與經濟體系能帶來繁榮與成長，台灣願意成為全球可靠的夥伴。

IPAC在官方社群平台X上表示，這是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，形容這場演說具「突破性意義」。該組織由多國議員組成，長期關注中國人權與對外政策議題，今年八月也曾在台北舉辦「挺台灣自由之夜」國際晚宴，由蕭美琴親自出席致詞。

對於蕭美琴在歐洲議會發表演說，中國駐歐盟使團今日也發表「答記者問」，痛批IPAC為「反華組織」，指責歐洲議會「無視中方強烈反對與嚴正交涉」，允許「台獨頭面人物」從事分裂活動。

該聲明指稱，此舉「嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，衝擊中歐政治互信」，並強調「台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心、不可逾越的紅線」。中方要求歐方恪守一個中國原則，停止向「台獨勢力」發出錯誤信號，並採取「切實措施消除惡劣影響」，以實際行動維護中歐關係整體大局。

目前台灣外交部與IPAC官方均尚未對此回應。

