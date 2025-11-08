蕭美琴赴歐議會演說 中國駐歐使團氣跳腳：一中原則！
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在比利時布魯塞爾的歐洲議會發表專題演說，成為台灣近年來首位在外國國會正式演講的副總統級官員。此舉引發北京強烈不滿，中國駐歐盟使團今（8）日發布聲明，指責歐方「為台獨行徑撐腰張目」，並聲明已向歐洲聯盟提出嚴正交涉。
蕭美琴此行是在外交部長林佳龍的陪同下，赴歐出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。她以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，強調「台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要」，並指出「更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區，而穩定的印太地區，則帶來更安全的世界」。
蕭美琴在演說中重申，台灣是多元、開放且民主的社會，珍視公開對話、公平選舉與信仰及言論自由，並強調「真理不是由演算法或獨裁者決定，國際規則也不是菜單，而是和平共存的基礎」。她表示，民主國家相信自由政治與經濟體系能帶來繁榮與成長，台灣願意成為全球可靠的夥伴。
IPAC在官方社群平台X上表示，這是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，形容這場演說具「突破性意義」。該組織由多國議員組成，長期關注中國人權與對外政策議題，今年八月也曾在台北舉辦「挺台灣自由之夜」國際晚宴，由蕭美琴親自出席致詞。
對於蕭美琴在歐洲議會發表演說，中國駐歐盟使團今日也發表「答記者問」，痛批IPAC為「反華組織」，指責歐洲議會「無視中方強烈反對與嚴正交涉」，允許「台獨頭面人物」從事分裂活動。
該聲明指稱，此舉「嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，衝擊中歐政治互信」，並強調「台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心、不可逾越的紅線」。中方要求歐方恪守一個中國原則，停止向「台獨勢力」發出錯誤信號，並採取「切實措施消除惡劣影響」，以實際行動維護中歐關係整體大局。
目前台灣外交部與IPAC官方均尚未對此回應。
更多Newtalk新聞報導
蕭美琴現身歐洲議會 ! 謝志偉 : 全球焦點已從「台灣怎麼了」變「台灣為何重要」
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
其他人也在看
邊境查驗零信任、零容忍！卓榮泰下令4要求
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，針對未來檢疫，提出四項具體要求，同時請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。中央社 ・ 1 天前
蕭副總統現身歐洲議會 與歐洲政要相見歡 (圖)
副總統蕭美琴（中，著白色西服者）7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說，並與歐洲政要相見歡。中央社 ・ 1 天前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 19 小時前
洪浦釗觀點》布魯塞爾的掌聲與東京的答詢：台灣走進全球秩序的核心時刻
這是一個在國際政治中極具象徵性的巧合，蕭美琴站上布魯塞爾的歐洲議會講台，高市早苗在東京國會明言「台灣有事＝日本存亡危機」。這是東西兩個民主陣營對台灣安全的表態，也是對中國戰略回應的節奏同步化。過去歐洲與日本在台海議題上的語言步調不同：歐洲傾向以「民主價值」與「規則秩序」論述，日本則以「安全威脅」與「防衛義務」思考。但這次兩者在同一時段共同聚焦「維護台海和平與穩定」，象徵著一個跨洲的戰略共識。台灣不三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
出席追悼共諜活動挨批 鄭麗文：是希望兩岸和解、和平
國民黨主席鄭麗文明將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜挨批。鄭今天回應，出席明天祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。太報 ・ 1 天前
從「黑熊」變「獵豹」 軍備局輪型戰車研發差點成棄嬰
國防部軍備局研發生產105公厘輪型戰車可以用「跌宕起伏」來形容，從最早的「黑雄專案」，到目前的「獵豹」，都因為無法符合需求單位的規範而差點成為棄嬰，而束之高閣，所幸最後研發人員不辱使命，終於提供讓陸軍看上眼，但仍需要經過最後「戰術測評」一關，才能確定其未來的命運。鏡報 ・ 13 小時前
石崇良受訪回應健保補充保費議題 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，會後受訪，回應健保補充保費等議題。中央社 ・ 16 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 16 小時前
當完8年台南市議員 32歲沈震東交棒弟弟當兵去
藝人閃兵話題燒到政壇，台南市第8選區的民進黨議員沈震東決定明年放棄連任，主因是要入伍當兵，32歲的他強調之前並非「閃兵」，純粹是剛完成博士學位，順勢入伍，面對兩岸在民國115年、116年可能兵凶戰危，他表示並不擔心，認為當兵是人生際遇，會完成這項歷練。中時新聞網 ・ 12 小時前
德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 18 小時前
豬肉禁令解除！卓榮泰祭「四大檢疫要求」 嚴守國門安全
台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，經中央疫調確認僅限於台中單一案例場，屬於單一來源病毒，疑因未落實廚餘蒸煮程序導致感染。儘管疫情已被成功控制，社會對食安與防疫議題仍高度關注，尤其非洲豬瘟仍可能透過境外肉品或相關物品傳入，讓邊境檢疫的重要性再度升高。對此，卓榮泰...CTWANT ・ 8 小時前
蕭美琴現身歐洲議會演說 范雲：國際挺台來到新高度
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨立委范雲7日以「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席身分，代表台灣出席在布魯塞爾舉行的2025年IPAC高峰會，副總統蕭美琴也現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說；范雲表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。 范雲強調，這是台灣首次以正式會員國身分參與I...匯流新聞網 ・ 18 小時前
黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處都有粉絲搶著簽名。而這次黃仁勳最重要的行程，就是鞏固與台積電的情誼，昨天晚餐先與台積電董事長暨總裁魏哲家，在台南知名餐廳用餐，台積電高層通通出席，今天再到台積電的年度運動會擔任嘉賓，顯現AI教父對台積電的高度重視。眼前擺著熱呼呼的牛肉湯，輝達執行長黃仁勳，昨(7)日晚間現身台南永康的，牛肉爐店大啖美食，仔細一看對面就坐著台積電董事長魏哲家，兩個人一同舉杯，展現好交情，而眼尖的人也發現，這場餐會台積電的高層通通都來了，坐在黃仁勳身旁的，正是技術開發資深副總張曉強，而晶圓廠營運副總王英郎也有出席，另外像是，執行副總暨共同營運長秦永沛，以及共同營運長米玉傑，平台研發副總葉主輝，還有法務長方淑華也沒有缺席，輝達則是有供應鏈高階主管，看的出來，雙方對這次的餐敍，都相當重視。粉絲VS.輝達執行長黃仁勳說：「可以幫我簽名嗎，謝謝你。」科技巨頭齊聚一堂，也讓民眾到場圍觀，吃完牛肉爐，黃仁勳又到水果店，買了水果冰，所到之處，都刮起旋風，還有學生特地寫手版，希望獲得偶像簽名，而黃仁勳來者不拒，親切跟粉絲互動。粉絲李同學說：「我是你的粉絲，然後我每天，都會看你的影片，然後我希望，你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個，很有錢的人。」而黃仁勳的超高人氣，也讓粉絲到了隔天，依然守在飯店外頭，就是希望能親眼見到，AI教父的風采。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你什麼時候會再回來？)，我想是新年，對吧？，農曆新年我會回來。」黃仁勳透露下次再來台灣，應該就是農曆新年，這次短短的兩天台灣行，無論是在台南，與魏哲家共享美食，或是首度現身台積電運動會，對台積電展現高度重視。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
卓榮泰視察桃機非洲豬瘟邊境檢疫：X光機檢驗維持100%
行政院長卓榮泰8日前往桃園國際機場視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」。（行政院提供）臺灣時報 ・ 7 小時前
副總統蕭美琴突現歐洲議會演講 創造歷史 中國氣炸
副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會...信傳媒 ・ 13 小時前
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 沈伯洋：形同公然叛國
國民黨主席鄭麗文受邀出席明（8日）的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會主要追思對象為最高階共諜將官吳石，中共將其視為「烈士」。對此，民進黨立委沈伯洋表示，該活動污名化白色恐怖，形同公然叛國。鏡新聞 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
現身歐洲議會發表IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮仰賴自由台灣
副總統蕭美琴在歐洲時間7日下午現身歐洲議會，在2025對中政策跨國議會聯盟峰會發表專題演說，這是台灣首次以會員國身分出席。蕭美琴強調，國際體系的完整性跟全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。外交部證實，副總統蕭美琴由總統賴清德指派出席，相關情形總統府將在蕭美琴返國後對外說明。公視新聞網 ・ 14 小時前
蕭美琴林佳龍現身歐洲議會 與各國議員問候 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 19 小時前