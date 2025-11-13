政治中心／林靜、胡景順 台北報導

副總統蕭美琴日前應IPAC邀請赴歐洲議會演講，如今背後驚險闖關過程也曝光，傳出團隊連闖六關，直到順利抵達比利時，林佳龍立刻傳訊息回報總統賴清德，賴總統當場驚呼"真是007啊"，林佳龍也強調，整趟56小時驚險旅程背後、刺激程度真的不亞於電影007、詹姆斯龐德。

副總統蕭美琴，成功赴布魯塞爾、登歐洲議會發表演說、堪稱外交突破，如今背後的56小時驚險過程也曝光！

外交部長林佳龍：「確實這裡面要在56小時，從台灣到達歐洲議會，這充滿很多的挑戰，確實很多難關要克服，像007或者是詹姆斯龐德啦，這些當然是大家可能在聊天的時候，訊息的時候其實就設身處地，不會比我們看到的007劇情，應該算是一樣驚險啦。」

蕭美琴赴歐驚險56小時曝光 賴總統獲報驚呼像007（圖／民視新聞）資深媒體人轉述，有隨行官員私下透露，整趟赴歐過程要闖好幾關，光第一關搭機，就得克服副總統和外交部長被認出、拍照上傳的風險，而中間過境3小時空檔更是一大挑戰，所有人員繃緊神經，最後成功飛抵比利時，外交部長林佳龍立刻傳訊息告知總統賴清德，"順利抵達布魯塞爾，賴總統則激動回應"真是007啊！"。

林佳龍強調，為完成任務、劇情不亞於電影精彩程度。台灣外交工作大有斬獲的同時，卻屢傳出林佳龍和前任外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮兩人有心結，"龍燮之爭"爆內鬥不合，傳言甚囂塵上，盡管外交部、國安會已多次發聲明澄清，依舊止不住謠言，林佳龍再次出面否認，更強調他跟吳釗燮，彼此間溝通無礙。

蕭美琴赴歐驚險56小時曝光 賴總統獲報驚呼像007（圖／民視新聞）外交部長林佳龍：「我跟他是二三十年學者從政，是很熟識的朋友，我們是一個簡訊都可以溝通，而且我們在群組，也幾乎隨時都一起在打仗，外交部跟國安會也都做了澄清，所以請大家不要再去擴散，因為這個對我們台灣，在外交上也會有傷害。」

台灣外交工作艱辛，國安會、外交部忙闢謠，不讓相關傳言，影響國家運作。

