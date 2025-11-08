蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對

副總統蕭美琴在IPAC發表專題演說。（AP）

副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。

副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」發表專題演說，由外交部長林佳龍陪同前往，台灣首次以正式會員國身分參與。「對中政策跨國議會聯盟」在蕭美琴演講結束後表示，這是一場突破性的演說。

不過，中國駐歐盟使團對此表達不滿，怒控歐洲議會不顧中國強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會，並進行「台獨」分裂活動，損害中國核心利益，干涉中國內政，也嚴重衝擊中歐政治互信，對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐洲提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國利益中的核心，一條不可逾越的紅線，「一個中國」原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中國敦促歐洲遵守「一個中國」原則，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動尊重、支持中國核心利益，維護中歐關係大局。





