蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」發表專題演說，由外交部長林佳龍陪同前往，台灣首次以正式會員國身分參與。「對中政策跨國議會聯盟」在蕭美琴演講結束後表示，這是一場突破性的演說。
不過，中國駐歐盟使團對此表達不滿，怒控歐洲議會不顧中國強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會，並進行「台獨」分裂活動，損害中國核心利益，干涉中國內政，也嚴重衝擊中歐政治互信，對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐洲提出嚴正交涉。
中國駐歐盟使團強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國利益中的核心，一條不可逾越的紅線，「一個中國」原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中國敦促歐洲遵守「一個中國」原則，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動尊重、支持中國核心利益，維護中歐關係大局。
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
即時中心／温芸萱報導今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。民視 ・ 12 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 14 小時前
激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
即時中心／顏一軒、李美妍報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民進黨嘉義縣立委陳冠廷今（8）日分析，這次蕭副總統的演說釋放一個清楚的訊號，意即歐洲關心台灣不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係，這不是禮貌性拜訪或過境外交，而是代表台灣已成為可一起坐下來談策略的國際角色。民視 ・ 7 小時前
蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」
即時中心／廖予瑄報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，昨（7）日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民眾黨立委陳昭姿今（8）日也在臉書上發文指出，「這確實是一個台灣外交上的突破」，並強調，我國得以在去（2024）年加入IPAC是因為有民眾黨立委的參與，「無論是我個人或民眾黨都非常樂見台灣站上國際政治舞台。」民視 ・ 2 小時前
