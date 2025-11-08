蕭美琴赴歐IPAC演說 學者：過分誇飾 恐招中共封鎖

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的ＩＰＡＣ大會發表演說，東吳大學政治系副教授左宜恩表示，蕭美琴能以副總統身分演講，顯示ＩＰＡＣ會員對我國的外交支持與重視；政治大學外交系教授黃奎博表示，後續中共當局可能在諸多國際場合封鎖我方，讓我方「因小賠大」。

左宜恩表示，我國已是ＩＰＡＣ正式會員，蕭美琴在ＩＰＡＣ會員會議而非正式在歐洲議會大會上發表演講，但能以副總統身分演講，顯示ＩＰＡＣ會員對我國的外交支持與重視，在我國外交方面的確具有鼓舞作用。即使不是在正式大會上演講，可預期中共仍會表達強烈抗議或更具體的反制措施。

黃奎博表示，比利時政府同意讓蕭美琴出席該場會議，對我國外交是值得注意的進展，透過「議會外交」，讓我重要官員前進至非邦交國，與多國國會議員和政治人物互動。蕭美琴在歐洲議會演講，這是部分事實，因為ＩＰＡＣ確實借用歐洲議會場地，但跟實際受歐洲議會邀請仍不同。中文表述故意不精確，帶給我國民眾過多的想像，只有助內宣。

黃奎博說，此事不應被過分誇飾，這不是我國現任副總統首訪歐洲。一九九七年，時任副總統連戰便公開出訪冰島、奧地利，在抵達第三站西班牙前遭中共阻攔而取消訪問計畫；二○一四年，時任副總統吳敦義赴邦交國梵蒂岡，出席教宗若望廿三世和若望保祿二世封聖典禮。

黃奎博說，這次單點突破後，能否成為慣例或其他組織仿效的作法，或僅是曇花一現，考驗民進黨政府。後續中共當局可能在諸多國際場合壓制或封鎖我方，讓我方「因小賠大」。

