蕭美琴赴歐IPAC演說 賴總統稱「台歐堅決捍衛民主」陸反彈

副總統蕭美琴七日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）大會發表演說，賴清德總統昨表示，台灣將與歐洲及其他志同道合的朋友堅決捍衛民主。中國大陸駐歐盟使團發言人表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則；中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

賴總統在社群平台Ｘ以英文表示，誠摯感謝ＩＰＡＣ邀請蕭美琴在歐洲議會舉行的ＩＰＡＣ大會發表演說，作為國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

大陸駐歐盟使團發言人以答記者問方式回應表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。

大陸駐歐盟使團發言人稱， 反華組織「對華政策跨國議會聯盟」在歐洲議會大樓召開年會。歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，他嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響。

他表示，台灣問題攸關中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎，歐方應以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

