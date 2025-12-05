蕭美琴赴礁溪關心金柑產業 挺林國漳未來擔任宜蘭縣長

民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

副總統蕭美琴今（5）日下午造訪宜蘭縣礁溪鄉「淇珍御果友善農場」，關心地方金桔、金棗與金柑產業發展，並與民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳同台。她在談話時表示，希望未來林國漳能擔任大家的好縣長，同時並強調在「農產業六級化」層面除了加工以外，希望結合觀光、生態教育等，也要在農業中導入人工智慧（AI）與無人機應用。





蕭美琴指出，夫妻一人一字的「淇珍御果友善農場」有夠浪漫，不只是像礁溪鄉農會理事長李淑芬所言「（礁溪）是這裡空氣最好的地方」，這邊不只空氣好，更是有浪漫的感覺，加上好喝的金桔茶、金棗還有金桔。

快新聞／蕭美琴赴礁溪關心金柑產業 力挺林國漳未來擔任宜蘭縣長

蕭美琴發表談話。（圖／民視新聞）

蕭美琴說，很高興今天能與林律師同台，「希望他未來能做我們的好縣長」，在場還有民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌、立法院51戰隊的綠委陳俊宇、民進黨宜蘭縣議員吳宏謀、宜蘭縣黨部主委邱嘉進、鄉民代表會代表們，很開心今天能有機會在理事長安排下造訪。

她強調，民以食為天，農業是非常重要的基礎，照顧農民對政府而言是一個非常重要的任務，所以除了林國漳剛剛提及的3項重點外，保險制度要更為周全、持續推廣無毒有機農業等，都是大家共同的責任與願景。

蕭美琴表示，今日在農場所看到的狀況算是典範，政府一直希望「農產業六級化」，意即不只生鮮的農產品很讚，而是要真的到現場才吃得到最新鮮的生鮮農產品外，也包括各種農產品的初級加工。

她透露，平常如果自己講話太多喉嚨痛的話，鄉親都會自動送上金棗茶，雖然許多人或許不一定是礁溪人，可是住在別縣市的人都知道，就是要送金棗，自己選舉期間收了很多，可以保養喉嚨。

蕭美琴驚訝地說，初級加工除了可以把金棗做成蜜餞、果乾之外，她今天第一次知道也能當作面膜，大家都曉得金棗裡面維他命C非常豐富，可以多元的發展，讓生鮮期的行銷壓力相對不會那麼大，可以有更多元的產品，創造地方的產業的附加價值。

她也相信，農會在理事長、總幹事的帶領之下，不斷在推動地方，對當地經濟、產業也都有所幫助，「農產業六級化」除了加工以外，也希望結合觀光、生態教育等，這些一樣可以帶動更多地方產業的流通。

此外，蕭美琴說，在座許多長輩有時聽到AI、晶片時，好像覺得距離很遙遠，但她要向大家報告，未來的農業也希望導入科技，總統賴清德非常在意AI不只在竹科、南科等科技園區大家能有感受，而是希望在百工百業都能夠受惠，進入到各個領域。

蕭美琴續指，除氣候管理外，現在極端氣候所帶來各種預測、環境、水質甚至要溯源，都要能數位化，這也是政府這幾年來不斷在推動的，相信農會也有在此領域跟大家一起努力。

最後，蕭美琴透露，賴總統也宣示要把科技帶入國防甚至MIT，但她要跟大家報告，無人機不僅只有在國防，在農業領域大家都用得到，甚至現在很多農民已開始在用了。







