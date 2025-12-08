蕭美琴赴高雄 為 APICTA Awards 頒獎 召喚夜市人潮

副總統蕭美琴南下高雄出席APICTA Awards2025 頒獎典禮談，跨國對話交流，好好逛夜市、吃美食。（記者黃富貴攝）

暌違9年後再次由台灣承辦的 APICTA Awards亞太資通訊科技聯盟大賽，在高雄登場，活動匯聚超過 200 組團隊、256 件參賽作品，一連舉辦三天，副總統蕭美琴湳下高雄漢來大飯店參加頒獎典禮，另有數發部長林宜敬、APICTA國際聯盟主席Fulvio Inserra、高市府副市長李懷仁等人出席。

數發部爭取於今年12月5日至8日在台灣主辦APICTA Awards亞太資通訊科技聯盟大賽，當天頒獎典禮由蕭美琴副總統親自逐一頒獎給優勝團隊，同時以地主身分熱情歡迎來自各地的選手與嘉賓。蕭副總統在致詞中表示，全球經濟情勢瞬息萬變，從AI、5G到數位轉型、智慧城市，台灣將持續運用創新和開放精神，加強跨國對話交流，並積極透過APICTA國際平台鏈結各經濟體。

暌違9年APICTA Awards再度由台灣主辦，副總統蕭美琴（右五）出席頒獎典禮。（記者黃富貴攝）

蕭美琴提到，希望大家在競賽之餘，也不要錯過高雄獨具魅力的夜市文化，要「好好逛夜市、吃美食」，親身感受高雄的人情味與美食氛圍。

對於遠道而來的參賽者和訪客，這樣的邀請尤其具吸引力。不少人表示，能在比賽之外，也透過夜市、小吃感受到台灣在地文化的熱情與溫度。

有「亞太資通訊科技奧斯卡」的APICTA Awards副總統蕭美琴親頒獎項給優勝得主台北團隊。（記者黃富貴攝）

台北隊家長感動落淚 傳遞友情與驕傲

來自台北的參賽團隊表現優異，不少家長特地南下高雄為孩子加油。當蕭副總統將獎項頒給孩子們，現場傳出感動的大叫聲——有家長激動到落淚，既是對孩子努力的肯定，也為孩子能在國際舞台被認可而自豪。

這樣的場景不只展現了親子情深，也讓人感受到國際競賽背後，對家庭、對孩子夢想的支持與期待。可以想見，對許多台北隊家長而言，這一刻既是榮耀，也是感動的見證。

高雄不只是比賽場地 更是文化與美食體驗地

對主辦單位和參與者來說，APICTA Awards 不僅是科技與創新交流的平台，更成為推廣城市特色的一次機會。藉由邀請大家走出會場、走進夜市，品嘗高雄道地美食，也讓南部城市的活力與熱情透過「吃、玩、逛」展現。

對於來自台北或其他國家的訪客而言，這樣的安排不僅拉近彼此距離，也讓競賽變得更有人情味 — 從嚴肅的評選到夜市裡的笑語與熱鬧，是一次難忘的全方位體驗。

APICTA Awards2025 頒獎會上得獎者台北團隊家長難掩心中的興奮大叫淚流眼眶。（記者黃富貴攝）

創新競賽 + 在地文化 為台灣添彩

今年在高雄舉辦的 APICTA Awards，不只是科技領域的一場盛會，也成為城市魅力與文化特色的展示舞台。從蕭副總統親頒獎項、把夜市美食掛在嘴邊，到家長在現場落淚的溫馨畫面，這個活動不僅讓人看見年輕人才的創造力，也讓「科技 × 在地」融合，展現出台灣的多元與活力。

APICTA國際聯盟主席Fulvio Inserra頒獎典禮致詞。（記者黃富貴攝）