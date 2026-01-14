蕭美琴赴IPAC後 中國多線施壓歐洲國家警告勿踩「紅線」！

台北市 / 綜合報導

去年副總統蕭美琴前往歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」IPAC進行演說，如今，英國衛報公開了中國後續施壓動作，透過中方官員，向歐洲駐北京使館，或是透過中國駐各國使館提出交涉，警告歐洲國家不要「越過中國的紅線」，芬蘭和挪威都證實收過這一類的照會，不過他們也強調，與台灣簽證規定，是由相關申根機構所決定。

副總統蕭美琴(2025/11/7)說：「歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建構民主。」一番話連結台歐民主同盟，副總統蕭美琴去年11月中的訪歐行，在歐洲議會對中政策跨國議會聯盟IPAC演講，祕密行動彷彿電影007，就是擔心被中國從中阻攔。

IPAC執行主任Luke de Pulford vs.副總統 蕭美琴(2025/11/7)說：「這是一件要保密的事，幾乎是不可能的事，(我知道)。」但在蕭副總統赴歐行程圓滿落幕後，中國就動起來了，根據英國媒體衛報獨家報導，去年11、12月中方官員，向歐洲駐中大使館或透過中國駐外使館提出交涉，警告歐洲國家不要「踐踏中國的紅線」，中方接觸施壓方式包括書面照會甚至面對面會晤，衛報也曝光書面「照會」內容，中國宣稱尊重歐洲制定、實施簽證政策的主權，但「制度存在漏洞」才導致台灣政要頻繁訪問，暗示若歐洲國家允許台灣官員入境，將損害該國與中國的雙邊關係，其中挪威和芬蘭外交部都證實曾收到此類照會，但表示與台灣的簽證規定是由相關申根機構決定。

事實上近來，台灣和芬蘭、挪威互動越來越頻繁，學者也提及芬蘭對台政策立場早有轉變，從2021年芬蘭新版對中政策白皮書，從過去強調一中政策的核心原則，改為新增，「對台灣國際地位不採取立場」，且與歐盟一樣，「芬蘭支持台灣有意義參與國際組織」。

台大政治系副教授陳世民說：「其它國家，他有一個跟我們台灣接觸的一個彈性跟空間，不需要說去畏懼你北京，去批評，是否干涉你中國內政，這是一個很重要的差異的背景。」民主同盟站穩立場，也讓台灣與歐洲間交流，變得更有彈性。

