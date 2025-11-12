蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元」交換副總統演講，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天（12日）表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。

網傳不實訊息稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元」交換副總統蕭美琴演講。涉嫌發文的陳姓男子（圖）12日搭機返台，強調是轉發，認為「這是一個反串文，有犯什麼法」。（中央社）

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，9日清晨搭機返台。網路出現不實訊息，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元」，以巨資交換演講。

總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

警政署刑事局偵查第三大隊今天下午透過新聞稿表示，9日接獲舉報，指盧姓男網友製作蕭副總統赴歐洲議會演講的不實哏圖並散布；另外，陳姓男網友也在社群軟體散布上述圖片，並留言「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的不實訊息。

由於2名男網友涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，刑事局依法調查偵辦相關錯假訊息，53歲盧男和41歲陳男分別於昨天和今天到案調查完畢。

據悉，自行開業的北市盧男向來熱中政治，他到案後坦承不諱；另外，同樣熱中政治的陳男下午才自日本返台，他說自己只是開玩笑而已。

全案詢後，將2男依違反社維法移送台北地方法院簡易庭依法裁處。

刑事局強調，對於各種流傳訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實的資訊，也應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息傳播者。

責任主編：于維寧