蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 府：惡意捏造 已報警調查

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。總統府發言人郭雅慧今天對此回應，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已通知警政單位，依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證的訊息。

副總統蕭美琴（前中）結束訪歐行程，9日清晨搭機返台；蕭副總統表示，這次有幸代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中，向歐洲與來自各國國會議員、公民社會代表及媒體朋友，分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步理解及支持。（中央社）

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，今天清晨搭機返台，她在國賓門發表談話表示，台灣國際處境很困難，但始終沒有退縮；她相信台灣人民與世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。

總統府表示，網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

郭雅慧指出，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理；呼籲各界切勿轉傳未經查證的訊息，以訛傳訛、打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。