蕭美琴跳撒嬌舞畫面曝光！再學Z世代拍照重現《進擊的巨人》

政治中心／張予柔報導



總統賴清德上任後積極推動青年政策，其中「青年百億海外圓夢基金計畫」協助15至30歲的年輕人前往海外追求夢想、累積國際經驗。今年已有多位學員完成海外歷程返台，副總統蕭美琴昨（15）日在總統府與這群青年面對面交流，傾聽他們的成長故事與海外體驗，也分享自己在美國服務的經驗，特別的是，這些青年們也分享了時下最流行的拍照方式與社群挑戰。









蕭美琴萌跳「撒嬌舞」畫面流出！還學「Z世代拍照法」重現《進擊的巨人》經典台詞

青年在分享會中示範海外生活趣味拍照技巧與社群挑戰，讓蕭美琴直喊「有好多我不知道的事」，並強調親身體驗的重要性。（圖／翻攝自 Threads ＠bikhimhsiao）

在「青年百億海外圓夢基金計畫」分享的活動中，青年們熱情分享了海外生活中的新奇經驗，包括各種拍照技巧與社群挑戰玩法。有青年示範如何拍出生動廣角照，甚至融入日本知名動漫《進擊的巨人》的經典台詞「獻出心臟吧」，讓蕭美琴直喊，「真的有好多我不知道的事」。她表示，現在網路社群發達，AI科技更是突飛猛進，要取得新資訊與知識都相對容易，但親身體驗帶來的感動與收穫，是任何資料都比不上的。





蕭美琴鼓勵青年成為連結台灣與世界的橋樑，並呼籲有志青年把握「青年百億海外圓夢基金計畫」，勇敢追夢。（圖／翻攝自 Threads ＠bikhimhsiao）

蕭美琴強調，參與計畫的青年包含高中、大學生，以及已投入職場的社會新鮮人、教師和NGO工作者。他們在各自的專業領域發揮影響力，成為連結台灣與世界的橋樑。她幽默表示，「雖然還是很羨慕大家，我年輕的時候怎麼沒有這種圓夢計畫，但為年輕世代創造更多可能，永遠不嫌晚」。她也不忘提醒有志青年，今年的「青年百億海外圓夢基金計畫」仍在開放申請，鼓勵年輕人把握機會，勇敢追夢。





原文出處：蕭美琴萌跳「撒嬌舞」畫面流出！還學「Z世代拍照」重現《進擊的巨人》經典台詞

