蕭美琴車隊勤務 宜蘭警被撞 北市警38分鐘後撞車骨折

副總統蕭美琴車隊在短短38分鐘內連續發生兩起員警執勤車禍意外，引起社會關注。首先在宜蘭，一名交管員警於5日傍晚6點半左右被撞成重傷；38分鐘後，當車隊返回台北時，一名55歲曾姓員警在執行路況查報勤務時與迴轉車輛相撞，導致右手骨折及四肢多處挫傷。蕭美琴對這兩起事故表達難過與不捨，並希望大家為受傷員警集氣加油，同時這連續事故也引發外界對警方維安勤務安全防護的討論。

第二起事故發生在台北市大安區建國南路和瑞安街巷子交叉口，當時正值晚上7點多的下班尖峰時間，車流量相當大。監視器畫面顯示，一輛銀色轎車從左側迴轉道駛出，而直行的曾姓員警正在執行勤務，當下閃避不及直接撞上去。碰撞後，轎車車身留下明顯刮痕和凹陷，後方警力見狀立即上前查看並揮舞指揮棒提醒後方車輛注意。附近店家表示，當時聽到一聲很長的煞車聲，接著是碰撞聲，出去查看時只看到一些前導車和警車經過。事故地點是一個沒有紅綠燈的路口，肇事車輛從迴轉處駛出，疑似未禮讓直行車而撞上執勤員警。

值得注意的是，55歲的曾姓員警並非車隊編制內人員，而是負責在最前方執行路況查報，檢查是否有突發狀況。這次碰撞造成他右手骨折，四肢也有多處挫傷。蕭美琴對此表示：「在宜蘭員警執勤期間發生事故，讓我們非常難過和不捨。昨天在台北市也有另外一位在執勤期間有相關事故，現在也在醫院治療中，這兩位員警，我們都希望大家為他們集氣。」兩位受傷員警送醫治療後，傷勢都已穩定，目前正在休養中。然而，短短半個多小時內連續發生兩起車禍事故，也讓外界開始質疑警方在類似維安勤務中是否需要更加強安全防護措施，以避免類似意外再次發生。

