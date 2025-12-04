蕭美琴送這一味！美主持人：好吃到被中國禁

▲副總統蕭美琴特地準備鳳梨酥伴手禮，送給美媒主持人Natalie Winters。（圖／翻攝自X@nataliegwinters）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴日前接受美國媒體《戰情室》（War Room）專訪，她特地準備了台灣知名伴手禮鳳梨酥，送給節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters，而Winters回國後也開心地拿著鳳梨酥與國會大廈合影，引發關注。對此，蕭美琴也轉發了該貼文，意有所指地回應：「這就是為什麼有人稱它們為『自由鳳梨』。」

Winters此前來台時，蕭美琴特別準備了鳳梨酥、小泡芙作為禮物。回到美國後，Winters隨即在社群平台分享一張自己手拿鳳梨酥、背後是美國國會大廈的照片，並打趣地說：「這些台灣鳳梨酥好吃到連中國都把它們禁了。北京的法律戰只會讓它們更美味。」

對此，蕭美琴除在X上轉發這則貼文，幽默回應：「這就是為什麼，有人稱它們為『自由鳳梨』。」另外，蕭美琴也在臉書表示，很開心Winters喜歡這份伴手禮，並強調台美之間共享民主與自由等價值，期盼未來台美關係能夠持續「旺來」。

