蕭美琴送「這一味」超驚豔！ 美媒主持人嗨發文喊：太好吃難怪中國共產黨禁售

Natalie Winters與鳳梨酥合照。（翻攝自Natalie Winters X）

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員溫特（Natalie Winters）專訪，蕭美琴還特別準備鳳梨酥、小泡芙當伴手禮送給溫特。她今（7）日特別發文說，「這些台灣鳳梨酥太好吃了，難怪中國共產黨都禁售了」，而蕭美琴則轉發其貼文並說，「這就是為什麼這裡有些人稱它們為『自由鳳梨』的原因」。

蕭美琴日前接受白宮特派員溫特（Natalie Winters）專訪，當中特別談到中國的威脅、預防衝突建立台灣實力、美軍派兵協防台灣情境、中國目前的行動與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似、公職生涯等議題。

值得一提的是，蕭美琴有特別準備鳳梨酥、小泡芙當伴手禮送給溫特。溫特今天特別發文說，這些台灣鳳梨酥太好吃了，難怪中國共產黨都禁售了，「北京的法律戰讓它們更美味了」，而蕭美琴則轉發該則貼文並回應，「這就是為什麼這裡有些人稱它們為『自由鳳梨』的原因」。

該貼文一出後，網友紛紛讚，「好可愛」「台灣真的超棒！還有其他口味可以嚐嚐」「這是我的最愛」「超棒的選擇」「北京要是禁了什麼東西，就知道這東西名不虛傳，鳳梨酥現在就是必嚐美食」「拜託告訴我哪裡可以買到」。

蕭美琴稍早也發文說，溫特來台灣專訪時，自己特別準備了台灣最具代表性的鳳梨酥與小泡芙當作伴手禮，很高興Natalie喜歡，台美共享民主自由的價值，期待未來台美關係持續「旺來」。

