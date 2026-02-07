蕭美琴逛書展「身邊沒隨扈」？竟是「藏在這」：我沒落單過

政治中心／周希雯報導

2026台北國際書展近日登場，吸引大批愛書民眾共襄盛舉，多位大咖也難逃書香魅力。繼總統賴清德日前一次購入63本書引發熱議，副總統蕭美琴也偽裝成路人低調逛展，不過畫面曝光後，引發網友擔心她的安全問題；蕭美琴今（7日）發聲揭露隨扈位置，向大家報平安「我沒有落單過」。

蕭美琴喬裝成路人逛書展！只有1人認出

蕭美琴昨（6日）曬出私下逛書展的畫面，只見她全身包緊緊、只露出一雙眼睛，在現場愜意逛展，乍看之下仿佛只是1名愛書的大姐，當天還真的沒人認出這位「國家級大咖」。至於為何喬裝外出，蕭美琴解釋，為了避免勞師動眾打擾大家，通常總統有出席的場合，她就不會再重複參加，不過這次實在忍受不了書本的魅力，才會在行程空檔中低調前往，所幸最後只有眼尖的民進黨立委沈伯洋認出她。

蕭美琴包緊緊逛書展，只有沈伯洋（右）發現。（圖／翻攝「bikhimhsiao」Threads）

身邊沒隨扈太危險？蕭美琴公開真相

畫面曝光後，令網友們驚喜不已，但也有人擔心蕭美琴的安全問題，「低調出行也請妳一定要注意安全，身邊一定要帶隨扈！」、「一定要帶隨扈拜託，我們愛你，也保護好自己」、「不行再這樣了，副總統的安危很重要」。對此，蕭美琴也公開真相，「請各位關心安全的朋友們放心，低調出門但安全沒有鬆懈，我沒有落單過，隨扈們以書友的型態融入環境，就在我身邊」，這才讓眾人鬆一口氣，「我們的國安人員都很專業，不可能拿安全開玩笑的」、「一定有特勤人員在旁邊，依照蕭副總統的個性不會為難大家的」。

賴清德日前現身書展。（圖／翻攝「賴清德」臉書）









