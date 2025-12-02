蕭美琴開始輔選行程了？抵苗栗同框陳品安畫面曝光

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會上（11）月拍板定案，徵召苗栗縣議員陳品安角逐2026年苗栗縣長；副總統蕭美欽今（2）日下午前往苗栗公館鄉參訪微光之丘時，陳品安也與其一同入場，被外界認為是否開始進行輔選行程。對此，蕭美琴回應也曝光了！

蕭美琴今日下午前往苗栗參訪微光之丘時，因一同參訪對象包含被民進黨選對會徵召選當地縣長的陳品安，就被問是否開始進行輔選行程？蕭美琴則表示，今天就是深入地方，幫為地方努力的人一起加油。

現場活動中，蕭美琴也坦言，自己除接待外賓外，也要多跟基層互動，更要走出辦公室深入地方多認識地方；她說，看到很多為在地文化歷史做出貢獻的人，且有很多的理想跟願景，像陳品安過去在地方創生以及在地文史的保存上，也跟大家一起努力，「有這個機會跟大家一起相互加油，是今天主要的目的」。

快新聞／蕭美琴

苗栗縣議員陳品安（左）、副總統蕭美琴（中）。（圖／民視新聞翻攝）

針對很多地方文化工作者一生都在這裡，並守護在地的歷史文化，蕭美琴也表達謝意，也強調這些人賦予地方新的生命以及溫度，同時帶動年輕人能夠回鄉，透過這樣子的歷史再造現場平台，呈現地方繁榮以及最有溫度的故事。

