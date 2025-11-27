即時中心／高睿鴻報導

香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。

據悉，此次燃起大火的宏福苑，共計8座物業大樓；另據2021年政府統計資料，人口總數高達4643人，規模不容小覷。目前相關單位已掌握，至少44人死亡、58人受傷、279人失聯，另包括1名消防員殉職。這場火災是極其罕見的「5級大火」，是香港17年首次、同時亦是1997年主權移交後第2次。

快新聞／蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤

香港新界大埔「宏福苑」大樓昨（26）日驚傳世紀大火。（圖／美聯社提供）

香港保安局局長鄧炳強說明，消防員滅火及救援過程中，發現大廈外牆的保護網及保護膜、防水帆布和塑膠布著火後，蔓延程度較合規格的物料猛烈，蔓延速度也更快，明顯不尋常。香港警方也迅速行動，目前已拘捕3人，分別為宏福苑維修工程工程公司負責人，其中2人為公司董事、1名公司顧問。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒認為，至少其中1棟大樓，每層樓的電梯間窗戶外，都安裝「易燃發泡膠」；她指出，當局判斷負責施工的人員「嚴重疏忽」，導致事故發生時火勢迅速蔓延，進而造成如此嚴重的人員傷亡。另據悉，這場大火可能從昨天下午3點，就開始燃燒擴散；隨後，迅速蔓延多棟高層建築，加上現場吹強風，火勢銳不可擋，滾滾濃煙籠罩香港北部的新界地區。





我國副總統蕭美琴聞訊後，昨（26）深夜迅速發文，直言說：「新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼。今晚為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安」。









