蕭美琴頒發雞腿玩具鼓勵搜救犬 牠卻不領情

副總統蕭美琴25日出席「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」，她恭喜完成認證的20支汪汪隊，特別贈送給每一隻畢業的搜救犬雞腿玩具，有人愛不釋「口」，有的卻棄如敝屣，直接吐在地上，令蕭美琴哭笑不得直呼「你不要喔」！不忘稱讚牠的個性淡定，不為所動。

台灣18組、日本2組共20組搜救犬隊伍，25日至竹山消訓中心參加「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」，考核項目包括領犬員之搜尋計畫擬定、現場戰術運用、36小時連續搜救及倒塌建築、土石流、山崩等5種災害場景模擬等，副總統蕭美琴、內政部次長吳堂安均出席給予鼓勵，肯

定搜救犬與領犬員在災害搶救上的奉獻。

蕭美琴說，恭喜完成認證的汪汪隊伍，恭賀領犬員及汪汪夥伴正式畢業了，相信新的生力軍誕生，是台灣在防災上的一次前進，汪汪隊伍長期站在第一線最險峻現場，用專業、體力及勇氣守護大家的安全，致上最深的敬意及謝意。強調搜救犬憑藉敏銳天性及嗅覺，及對人類的信任，成為最可靠、最有默契的戰友，這樣的人犬夥伴關係彌足珍貴。

蕭美琴透露，外界認為她是貓派，其實20年前她擔任立委時，她努力促成軍犬退役後的認養制度，不僅軍犬、退役搜救犬的認養制度也非常完善，她最熟悉的一隻就是前總統蔡英文所認養的退役搜救犬樂樂。

蕭美琴強調，她理解要跟地震、颱風等各種風災共存的辛苦，當災害發生時，時間就是生命，搜救犬能在最短時間深入危險區找到受困者，補足科技難以觸及的地方，因此汪汪隊伍，不論人或狗，都要被好好照顧，因此政府部門提出執行犬專屬保單，修訂執行犬照顧管理規則，讓執行犬、訓練犬能出入更多的公共場所，讓牠們在執行任務以外獲得更完善的照顧。

